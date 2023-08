Sumar cedeix dos diputats a ERC perquè pugui formar grup parlamentari

La formació espanyola d'esquerres, Sumar, cedirà dos diputats a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) perquè pugui formar grup parlamentari propi en el Congrés espanyol de Diputats.

Sumar facilitarà la formació de grup a un dels partits que previsiblement serà un dels suports a la investidura i, per tant, al govern de coalició han confirmat des de la coalició que lidera Yolanda Díaz.

Un dels diputats que passaran al grup d'ERC és Fèlix Alonso, que va ser Director General de Consum del Govern durant la passada legislatura.

En les passades eleccions del 23 de juliol, ERC va aconseguir set diputats i per tant, no assolí els mínims que estableix el Reglament de la Cambra per a la conformació de grup parlamentari propi.

Per això Sumar facilitarà la conformació de grup propi cedint un diputat per Girona i un altre per Tarragona, uns diputats que després tornaran al Grup Plurinacional de Sumar segons permet el reglament de la Cambra Baixa, afegeixen des de la formació.