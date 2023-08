El president del Consell es retrata amb el seu vicepresident de VOX per dir que el futbol ajuda en «la lluita contra la violència i el foment de la diversitat i la igualtat»

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha subratllat aquest dimecres «la importància del futbol per transmetre els valors de l'esport, la lluita contra la violència i el foment de la diversitat i la igualtat» durant una reunió amb el director executiu del RCD Mallorca, Alfonso Díaz.

Segons ha informat el Consell de Mallorca, a la reunió, que ha estat la primera presa de contacte entre la institució i el club, també hi han assistit el vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi rural i Esport, Pedro Bestard, i el director insular d'Esports, Toni Prats.

Durant l'audiència, Galmés s'ha interessat per l'estat del RCD Mallorca, que competeix en la primera divisió de lliga per tercer any consecutiu, i ha expressat la màxima voluntat de col·laboració i suport al club, desitjant que tingui una bona temporada, que va arrencar el passat 11 d'agost i que acabarà el 26 de maig de 2024.