MÉS per Mallorca demana la dimissió de la consellera de Cultura per la manca de projecte cultural del Teatre Principal

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat aquest dilluns la política d'improvisació i manca de projecte cultural del govern insular presidit per Llorenç Galmés. De fet, Alzamora, ha avançat que la formació no avalarà amb els seus vots la proposta del PP i l'extrema dreta que aquest dimarts debatrà el Patronat del Teatre Principal. En concret, el portaveu ecosobiranista ha explicat que l'equip de govern vol posar en marxa un procés selectiu per a designar un nou responsable del principal espai escènic de Mallorca. Un procés, que d'acord amb Alzamora, «neix sota sospita després dels anuncis fets pel mateix president del Consell». En aquest sentit, Alzamora ha assegurat que «resulta molt incongruent que el senyor Galmés faci públiques quines seran les línies de la programació que es durà a terme després del procés de concurs, abans de conèixer el projecte guanyador d'un concurs que encara ni s'ha publicat».

Alzamora, ha exigit també a Galmés una rectificació pública de les declaracions en contra de l'actual gerent del Teatre Principal. «No entenem aquest atac. No té cap sentit i més si tenim en compte el reconeixement i projecció de la imatge i les produccions del Teatre Principal en els darrers danys». Així, Alzamora ha remarcat que les acusacions tant de l'actual president del Consell, com de la consellera de Cultura, dificulten una transició ordenada cap a un altre equip directiu.

De fet, el portaveu ecosobiranista insisteix: "no podem acceptar que diguin que volen «despolititzar» el Principal quan els seus fets demostren el contrari". Com a exemple, Alzamora ha explicat que no s'ha convocat cap concurs a altres institucions culturals com l'OSIB, l'ICIB o l'IEB, i la programació de l'Ajuntament de Palma (tant els teatres com els espais escènics) queda en mans d'un càrrec polític. «Fins i tot han cancel·lat la licitació de direcció artística de la revetlla de Sant Sebastià. Com poden justificar aquesta incoherència? Al final només és necessari concurs al Principal, però no als espais culturals de l'ajuntament ni del govern».

Alzamora ha instat el nou govern a fer feina i «gestionar més en compte de passar els dies amb retrets a l'anterior gestió». Ha quedat clar que els quatre anys que Galmés i Roca han estat a l'oposició no els han servit per dissenyar un projecte cultural de govern. Ni tan sols per entendre el funcionament de les institucions que ara tenen al seu càrrec com el Teatre Principal. És per aquest motiu que Més per Mallorca demana la dimissió de la consellera de Cultura, per la seva mala gestió i falta de projecte respecte d'una institució cultural tan important com és el Principal.