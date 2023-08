Prohens posa en mans de la ultradreta una 'Oficina de Garantia de Llibertat Lingüística'

La presidenta del Govern, Marga Prohens, posarà en mans del partit neofeixista VOX un ens anomenat 'Oficina de Garantia de Llibertat Lingüística' dedicat a promoure el conflicte lingüístic.

L'organisme és un dels preus que ha de pagar el PP per poder obtenir la presidència del Govern, així ho ha manifestat la portaveu adjunta del Govern i consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, aquest divendres, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern: «és un acord inclòs en el pacte d'investidura».

«Aquesta Oficina és un acord inclòs en el pacte d'investidura. No ens hem amagat», ha assenyalat Estarellas, qui ha explicat que «en el pacte d'investidura amb VOX queda recollit que es tirarà endavant una oficina per a garantir la llibertat dels ciutadans a utilitzar les dues llengües cooficials». I, ha afegit, «a poc a poc s'aniran definint dins de les comissions de treball, juntament amb Vox, com s'articula aquesta Oficina, que dependrà del Parlament».

Així mateix, i preguntada per si l'acord d'investidura recollia que fos VOX qui dirigeixi aquesta Oficina, la consellera ha dit que ella «no està en el Comitè de Seguiment de l'Acord» i que, per tant, «no pot afirmar-ho». «Només sé que s'ha d'acabar de definir com es farà aquesta Oficina, per tant, desconec cap a on s'ha d'articular, però la creació de l'Oficina és un pacte d'investidura amb VOX", ha sentenciat.