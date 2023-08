La Plataforma Antiautopista acusa PP i Vox de defensar «una mobilitat privada individual que no resisteix la menor anàlisi científica»

La Plataforma Antiautopista ha demanat al Govern del Partit Popular la limitació de velocitat a 80 quilòmetres per hora a la Via de Cintura i que «mantingui i consolidi el carril bus-VAO». En un comunicat emès aquest dilluns, la plataforma ha exigit al PP «que actuï de manera racional sense deixar-se arrossegar per les fal·làcies del seu soci de govern».

Han manifestat la seva oposició «a l'intent del nou equip de PP i Vox de suprimir el carril bus-VAO de l'autopista de l'aeroport», atès que aquest carril, han assegurat, «té un efecte didàctic molt important». Han explicat que el carril «permet que el transport públic tingui preferència i fa que els usuaris de transport privat puguin veure amb els seus propis ulls, en ser avançats per autobusos, taxis o cotxes compartits, que l'alternativa del transport públic o compartit és operativa, útil, preferible i més interessant».

«S'ha comprovat que si les persones que usen el transport públic poden confiar-hi per a arribar a temps als seus compromisos, el seu ús s'incrementa», han argumentat des de la plataforma. També han reiterat les consideracions fetes per la Direcció General de Trànsit (DGT) pel que fa a l'«absoluta legalitat d'aquest carril, tant des del punt de vista material, com del procediment seguit pel seu establiment». Per això, des de la plataforma han sol·licitat al Consell «l'elaboració d'un informe jurídic sobre aquest tema, que haurà de fer-se públic».

Sobre el «suposat augment en els embussos derivat d'aquest carril i una suposada major accidentalitat» que al·legava el PP, des de la Plataforma han exigit «que les dades contrastades es facin públiques, incloent-hi les referides a la millora del servei públic i l'increment de la puntualitat i la velocitat comercial del transport públic que ha derivat de la creació d'aquest vial».

En relació amb el tancament del túnel de Sóller, saturat per un trànsit impossible d'assumir, i el col·lapse circulatori de la Serra i de Palma, han assegurat que aquestes qüestions «posen de manifest que el problema de la congestió ja no es pot abordar amb increments de la capacitat de les calçades, sinó amb mesures valentes que desincentivin l'ús del cotxe privat i afavoreixin el transport públic col·lectiu».

Han assenyalat que a les Balears, el transport terrestre, aeri i marítim «és el sector que més emissions genera a l'arxipèlag», segons l'últim informe del Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic (Lincc). Amb tot, des d'Antiautopista han lamentat que l'actuació del Consell respongui a «obstinats prejudicis a favor d'una insostenible defensa de la mobilitat privada individual, que no resisteixen la menor anàlisi científica».