El PSIB qualifica de «menyspreu a les dones» la decisió de PP i VOX de no mantenir la igualtat com una àrea política transversal

El PSIB ha criticat aquest diluns que el Govern de Marga Prohens, esdevingut del pacte de retrocés del Partit Popular i VOX, hagi devaluat les polítiques feministes en el seu organigrama «assumint el marc ideològic que abans tan sols abanderava l’extrema dreta».

La diputada del PSIB, Silvia Cano, ha lamentat que el Govern del PP «rebutgi les recomanacions i reivindicacions dels moviments feministes respecte a mantenir les polítiques d’igualtat a espais de govern transversals com Presidència, i no afers socials com estarà ara». Cano considera això un menyspreu a les dones, «actitud similar a la que demostren també quan releguen a un plànol secundari o, fins i tot, amaguen conceptes tan importants com els de violència masclista o violència de gènere», ha explicat.

El Grup Parlamentari Socialista manifesta que, ara que ja s’ha tancat el gruix de l’organigrama del Govern, es veu clarament la «nul·la importància» que Prohens i el seu equip donen a les polítiques d’igualtat. «Queda molt clar que aquesta no és cap prioritat per a la senyora Prohens i per aquest motiu vigilarem instituts com l’IBDona o iniciatives com SOIB Dona perquè cap dona de la nostra comunitat autònoma es quedi indefensa o pugui perdre drets assolits durant els mandats de Francina Armengol», remarquen.

En aquest sentit, el PSIB-PSOE ha presentat una bateria de preguntes al Parlament perquè el nou Executiu expliqui «quines polítiques desenvoluparà i si mantindrà les ja fetes com els serveis 24 hores a dones víctimes de les violències masclistes que els socis de govern de Prohens neguen».