El pacte PP-VOX-UA a Alcúdia incorpora set assessors amb un cost anual de 277.000 euros

El PSIB-PSOE d’Alcúdia ha denunciat que, en total, l’Ajuntament d’Alcúdia tendrà 10 dedicacions exclusives i 7 càrrecs de confiança, el que suposarà un cost de 3 milions d’euros en 4 anys per als alcudiencs.

Des del Grup Municipal reclamen explicacions a l’equip de govern per aquest augment de càrrecs de confiança quan 10 regidors ja tenen dedicació exclusiva per a, segons l’actual batlessa, «poder-se dedicar a temps complet». Amb l’augment de càrrecs de confiança, quasi cada regidor tendrà un assessor. A més, el socialistes d’Alcúdia han explicat que sis dels regidors que tenen dedicació exclusiva han demanat la compatibilitat per a exercir activitats privades.

El sou dels set nous assessors de l’Ajuntament costarà als alcudiencs 277.000 euros anuals. Alguns d’ells tendran competències duplicades i d’altres tendran feines que corresponen a altres administracions.

Des de l’Agrupació Socialista d’Alcúdia han conclòs que el pacte PP-VOX-Unió Per Alcúdia «ha demostrat, una vegada més, que el seu màxim objectiu és col·locar gent sense cap objectiu ni cap criteri».

Unides Podem reclama la informació econòmica i un informe amb la feina prevista

L'agrupació Unides Podem d'Alcúdia ha explicat a dBalears que, en principi, no es posicionen en contra d'aquestes dedicacions exclusives: «Ens vàrem abstenir al ple». No obstant això, consideren que cada regidor amb dedicació exclusiva hauria de presentar el seu pla de feina per als propers quatre anys i justificar així aquesta condició.

Pel que fa als regidors amb dedicacions exclusives que han demanat la compatibilitat amb activitats privades, la formació creu que la informació presentada «no és suficient» per a determinar que són activitats marginals i, per tant, compatibles. Per això, Unides Podem reclama que, al ple d'aquest dijous, es retiri aquest punt de l'ordre del dia i es demani més informació.

Finalment, respecte als assessors, la formació es demana quina feina farà aleshores el regidor si té un càrrec de confiança per a fer-la. Per tant, consideren fonamental que presentin un informe que reculli el pla de feina.