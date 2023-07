MÉS per Mallorca reclama el traspàs de les competències de transport terrestre «per millorar la mobilitat de Mallorca»

MÉS per Mallorca ha reclamat el traspàs de les competències de transport terrestre «per millorar la mobilitat de Mallorca», una proposta de la formació que serà debatuda el dilluns en el ple del Consell Insular.

Segons ha explicat aquest diumenge el partit ecosobiranista, amb aquesta iniciativa s'insta el Govern i a la institució insular a iniciar el procés per a l'«efectiu traspàs de competències de transport terrestre».

La moció serà defensada pel portaveu de MÉS en el Consell, Jaume Alzamora, qui ha indicat que la intenció és donar compliment a l'Estatut d'Autonomia, ja que en aquest es defineix que les competències en matèria de transport terrestre seran dels consells, però «la transferència mai s'ha fet efectiva».

La iniciativa serà debatuda després que el nou president, segons MÉS, hagi demanat ajuda al Govern per «solucionar els problemes de mobilitat de les Illes», una petició que per a Alzamora demostra «la incapacitat del nou equip gestor, que desatén les seves responsabilitats».

En aquest sentit, el portaveu de MÉS ha recordat que el Consell ja és responsable de la gestió de carreteres, camins i territori. Per això, «la millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre».

«Només d'aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca», ha continuat Alzamora, qui ha considerat que també ha de servir per a disposar d'un transport públic «regular i de qualitat durant tot l'any, que no estigui pensat només per als turistes i que sigui una alternativa real per a la població resident a l'illa».

El portaveu, segons MÉS, ha remarcat que amb el debat de la moció el PP té l'«oportunitat de demostrar que creu en l'autogovern i que vol continuar assumint competències».

«Rebutjar aquesta iniciativa suposaria una demostració que el PP acaba assumint els postulats de l'extrema dreta, que no creu en la descentralització administrativa i vol retornar competències. El Consell és el govern de Mallorca i consegüentment ha d'exercir amb el màxim de competències i atribucions i gestionar des de la proximitat. El PP ha de decidir si vol paralitzar el Consell o continuar avançant en benefici de la ciutadania», ha dit Alzamora.

Per finalitzar, el portaveu ha emfatitzat que «la mobilitat ha de configurar-se com a servei essencial per a garantir a tota la ciutadania i, en conseqüència, els poders públics tenen el deure de fer efectiu el ple desenvolupament d'aquest dret».

La iniciativa de MÉS també insta el Consell a consignar la partida pressupostària necessària per a mantenir la gratuïtat del transport públic una vegada sigui el titular de la xarxa d'autobusos i de ferrocarril.