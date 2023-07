El PSIB presenta iniciatives per a recuperar les direccions insulars d'Igualtat i Política Lingüística

El PSIB ha anunciat aquest divendres que portarà al primer ple ordinari del Consell de Mallorca, que se celebrarà dilluns que ve, dues mocions per a intentar recuperar les direccions insulars d'Igualtat i Política Lingüística.

La portaveu de la formació a la institució insular, Catalina Cladera, ha explicat en una roda de premsa que l'objectiu d'aquestes iniciatives és que el PP «es retrati».

Així, Cladera ha explicat que aquestes propostes pretenen que el nou Executiu rectifiqui i «no camufli» Igualtat a la nova Direcció de Serveis Socials, Infància i Famílies, i recuperar la Direcció de Política Lingüística, perquè no es produeixin «retrocessos com el que es va veure aquest dijous a l'Ajuntament de Palma -en referència a la modificació de la normativa lingüística municipal-».

En relació amb la iniciativa en matèria d'igualtat, Cladera ha apuntat que el PSIB vol saber si el nou equip de govern «mantendrà els compromisos adquirits en matèria pressupostària a la legislatura passada i les accions que es duran a terme».

Sobre la moció relativa a la llengua catalana, Cladera ha mostrat «preocupació» per la «ruptura de consensos» i, per això, ha demanat, a més del restabliment de la Direcció Insular de Política Lingüística, el manteniment del suport a les campanyes d'entitats com l'Obra Cultural Balear (OCB) o Joves de Mallorca per la Llengua, a més de mantenir la dotació pressupostària als Premis Mallorca i altres iniciatives que fomentin el català.

Cladera ha argumentat que el PP està «lliurat al marc ideològic de VOX» i ha criticat la decisió del president del Consell de nomenar com a conseller insular de Medi Ambient Pedro Bestard, a qui ha qualificat de «negacionista del canvi climàtic», i com consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local María del Pilar Amate, que «no té experiència en la política local».

Per aquest motiu, el PSIB també presentarà iniciatives relacionades amb el medi ambient, per a saber les polítiques que dirigirà el responsable del departament, i en la mateixa línia en matèria de cooperació local.