Francina Armengol: «Hem aturat l’onada de retrocés a les Illes Balears»

El PSIB-PSOE ha valorat molt positivament els resultats electorals de les eleccions espanyoles del 23 de juliol, en les quals els socialistes han aconseguit un escó més al Congrés, fins a arribar als tres, i el senador per Mallorca, a més del senador per Eivissa i Formentera amb la coalició progressista PSOE-Sumar-Ara Eivissa.

En total, el PSIB ha assolit la xifra més alta de vots en 15 anys. La número u al Congrés i secretària general, Francina Armengol, ha destacat que «hem fet possible aturar l’onada de retrocés en aquesta comunitat autònoma, i ho celebram amb moltíssima alegria, amb un Partit Socialista que continua creixent fins als 158.000 vots».

Una xifra que per a Armengol és «la força, l’empenta i la garantia que sens dubte tornarem a governar en aquesta comunitat autònoma, els consells insulars i els ajuntaments molt aviat».

Per a l'expresidenta, el missatge de la nit electoral és molt clar: «L'esquerra ha reaccionat a la nostra comunitat autònoma amb força, amb valentia i amb compromís tal com hem demanat en aquesta campanya electoral». En aquest sentit, la dirigent ha insistit en el fet que «la gent ha dit molt clar que no vol governs de retrocés com els que tenim en aquesta comunitat autònoma».

Pel que fa a la situació en l’àmbit estatal, Armengol ha defensat que «suma més l’Espanya plural i progressista que el que representa el PP, i el govern actual suma més que el PP, per tant, entenem que la persona que ha de ser el pròxim president del Govern d’Espanya és Pedro Sánchez».

A partir d’ara, s’obre una etapa de negociacions, diàleg i acords «que sempre són complexos, però sabem que és la millor forma de fer-ho possible, perquè només els pactes des de l’esquerra funcionen, donen estabilitat i són capaços de fer avançar a la nostra societat».

Per això, Armengol ha destacat que «es tracta d’avançar en les polítiques que ens facin progressar com a societat a tot Espanya, de lluitar contra el repte del canvi climàtic, de garantir bons serveis públics, sanitat i educació pública, serveis socials, una mobilitat sostenible, una Espanya plural, diversa i federal, i entenem que la persona que millor pot fer tot això és Pedro Sánchez».

Francina Armengol, Pepe Mercadal i Milena Herrera seran els diputats del PSIB al Congrés, Pere Joan Pons serà el senador per Mallorca i Juanjo Ferrer,el senador progressista d’Eivissa, el qual donarà el relleu a Neus Massanet de Formentera en el darrer tram de la legislatura.