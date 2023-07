Els candidats i dirigents de les Balears dipositen el seu vot i seguiran l'escrutini a les seves seus

Els candidats de les principals formacions de les Balears al Congrés i al Senat espanyols, així com diferents representants institucionals, exerceixen el seu dret al vot aquest diumenge en els seus respectius col·legis electorals.

Segons la informació facilitada pels partits i coalicions, per part de Sumar MÉS, el cap de llista de la coalició al Congrés, Vicenç Vidal, ha votat a les 10.30 hores a la Casa del Poble d'Esporles, mentre que la número 2, Elisabeth Ripoll, tenia previst exercir el seu dret a vot a les 12.00 hores en el col·legi públic Maria Antònia Salvà de Palma.

Per part del PSIB-PSOE, el cap de llista dels socialistes al Congrés per Balears, Francina Armengol, ha acudit a votar a les 11.00 hores al Col·legi Sant Felip Neri, de Palma. El candidat al Senat Pere Joan Pons ha votat a les 09.30 hores en el CEIP Establiments, també a Palma.

Per part del PP, el cap de llista al Congrés, José Vicente Marí, ha votat a les 09.30 hores en el CEIP Sa Graduada d'Eivissa, mentre que el cap de llista al Senat, Maria Salom, ho ha fet a les 09.00 hores en el col·legi Beat Ramon Llull d'Inca.

Igualment, la presidenta del Govern, Marga Prohens, té previst votar a les 12.00 hores en el CEP La Balanguera de Palma. El batle de Palma, Jaime Martínez, ha votat a l'IES Arxiduc Lluís Salvador a les 09.30 hores. A les 12.30 hores, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, tenia previst votar a la Residència Gent Gran de Santanyí.

Tots els partits i coalicions, excepte VOX, tenen previst fer seguiment de la nit electoral en les seves seus. D'aquesta manera, el PSIB-PSOE seguirà l'escrutini en la seu del carrer Miracle, el PP en la seva seu de carrer Palau Reial, i la coalició Sumar MÉS ho farà des de la seu dels ecosobiranistes, al carrer Isidoro Antillón.

Aquí teniu algunes piulades a Twitter amb imatges de la jornada de votació:

Jo ja he anat a votar. Amb alegria, amb la certesa de què per exercir el nostre dret no hem de mester la por



Anau a votar! Us anim a què sortiu avui per construir drets col·lectius i per defensar les llibertats. El vostre vot és la clau per viure millor#Sumar23J #SumarMÉS pic.twitter.com/NuhNCr1mOL