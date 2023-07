Sumar MÉS clou la campanya amb l'esperança de poder aconseguir el segon diputat, que li llevaria al PP

Sumar MÉS ha clausurat aquest divendres la campanya electoral apel·lant a la il·lusió, amb una festa en la plaça Llorenç Bisbal de Palma a la qual han assistit un centenar de persones i on hi ha hagut gelats, ensaïmades i música.

El cap de llista de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha agraït a tothom que s'ha implicat «en aquesta campanya expres i intensa» que s'ha desenvolupat en un moment «d'emergència climàtica i democràtica».

«El diumenge ens jugam el nostre futur i el de la gent que estimam, ha recordat Vidal, qui ha insistit que es decidirà entre tres models, «el de la dreta i la ultradreta, que volen tornar a temps foscos; el del Partit Socialista, que sempre es queda a mig fer i no transforma; i el de Sumar MÉS, el que canvia», ha afirmat.

Per aquest motiu, ha apel·lat al fet que, en aquestes últimes hores abans de les votacions, es pensi en qui s'estima i es voti «contra l'odi i la por».

En aquest sentit, ha recordat que el vot a Sumar MÉS és «triplement útil», ja que servirà «per a fer polítiques d'esquerres reals, en defensa de les Balears i perquè el segon escó no el sumi el bloc de la dreta».

Per part seva, la candidata de Sumar MÉS en el Congrés dels Diputats, Elisabeth Ripoll, ha recordat que la coalició ha nascut «amb l'objectiu de millorar la vida de la gent, el seu dia a dia, perquè es pugui viure millor».

A més, el candidat de Sumar MÉS al Senat, Antoni Simó Tomàs, ha recordat que la seva tasca, fins ara, ha estat eminentment municipalista i, per això, ha demanat que el diumenge es voti «des dels pobles i els barris per a sumar i fer possible un nou govern progressista en l'Estat que sigui respectuós amb els drets dels pobles i les llengües».

Així mateix, la número dos en la llista al Senat, Laura Pérez, ha assegurat que «la gent treballadora, les dones, el col·lectiu LGTBI+ i el clima» seran la seva prioritat i ha assegurat que recolliran el testimoniatge de Pere Sampol, Manolo Cámara i Vicenç Vidal a la Cambra Alta. «Serem decisius», ha conclòs, per «un govern progressista i feminista a l'Estat».

La resta de la llista de Sumar MÉS també han celebrat les seves festes de clausura amb intervencions, entre altres, del número tres, Esteve Barceló, a Menorca, i de la número quatre, Viviana de Sans, a Eivissa.