Sumar MÉS vol crear una ajuda d'emergència de 1.000 euros per a les famílies amb hipoteca variable

Sumar MÉS s'ha compromès aquest dijous a crear una ajuda d'emergència de 1.000 euros per a les famílies que tenguin una hipoteca a tipus variable per la compra del seu habitatge habitual, a càrrec de l'impost extraordinari a la banda.

La candidata de la coalició al Senat per Menorca, Isa Allès, ha destacat que volen «millorar la vida de la gent i donar solucions als problemes quotidians de les persones, com són l'encariment del cost de la vida o l'accés a l'habitatge». A més, ha matisat que l'import de la hipoteca no podrà ser superior als 250.000 euros per a rebre aquesta ajuda.

Per la seva part, el número 3 de la candidatura de Sumar MÉS al Congrés, Esteve Barceló, ha afirmat que «a l'encariment dels darrers anys s'ha d'afegir ara la revisió de les quotes de les hipoteques variables, que està ofegant moltes famílies».

Des de la formació també demanaran transferir de manera gratuïta, els pisos i solars que la Sareb té a Menorca al Ibavi perquè es puguin destinar a habitatge social.

Així mateix, sol·licitaran l'aplicació de la llei d'habitatge estatal per a limitar els preus dels lloguers en les zones tensionades, limitar la compra de segones residències a Menorca, i suprimir el visat d'or que premia als estrangers que compren habitatges de luxe.