Hila acusa Martínez de dir mentides «per a despistar i camuflar la falta d'activitat i projecte» a la batlia de Palma

El portaveu i secretari general del PSOE Palma, Jose Hila, ha comparegut aquest dimecres per denunciar «la mentida, la falta de rigor i la inacció» del nou equip de govern municipal.

Hila ha acusat el batle, Jaime Martínez, d'estar «intentant justificar la seva inacció mitjançant la reclamació de fons d'inversió estatal, amb un clar caràcter electoralista, a tan sols 4 dies de les eleccions generals».

En paraules de l'exbatle, «Martínez amaga en les mentides la seva feblesa, la seva falta de projecte per a Ciutat i la falta de planificació quan fa un mes que van arribar al govern».

Per tot això, des de la formació han instat el govern municipal «que deixi d'escudar-se

en promeses buides, que es posin a fer feina i no segueixin bloquejant els projectes en curs de l'anterior equip de govern».

«Com no podran complir amb les seves promeses electorals com el Passeig Marítim, Son Busquets o l'eliminació del carril VAO o la limitació dels 80 km/h, surten amb mentides per a despistar i camuflar la falta d'activitat i projecte», ha exposat Hila.

Segons el PSOE, que en aquest primer mes de govern municipal del PP no hagin posat en marxa cap projecte nou «evidencia la seva incapacitat per a gestionar de manera efectiva el present i el futur de la ciutat».