Demanen la dimissió del director general de Música i Arts Escèniques de Cort per la censura de l’obra 'NUA'

MÉS per Palma presentarà al plenari del mes de juliol una proposició de rebuig a la censura que pateix el sector de la cultura a nivell estatal de la mà del PP i VOX, pels atacs a la llibertat d'expressió que aquesta suposa. A més, la formació demanarà al proper ple la dimissió del director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, per les informacions «contradictòries i incoherents» donades a la ciutadania i per les «males pràctiques» per la cancel·lació de l'obra 'NUA'. Aquesta proposició ha estat presentada aquest dimecres pels regidors de la formació Kika Coll i Miquel Àngel Contreras.

Contreras ha denunciat el «mal començament de la regidoria de Cultura, censurant com a primera acció aquesta obra amb unes explicacions que denoten improvisació i falta de respecte cap al sector de la cultura i cap a la pròpia ciutadania».

La regidora Kika Coll, per la seva banda, ha denunciat «el retorn de la censura impulsada pels pactes de retrocés entre PP i VOX a tot l'Estat. En els llocs on han entrat a governar aquests partits s’estan produint cancel·lacions massives d’espectacles per motius ideològics. «S’està atacant obres que fan referència a la memòria històrica, al feminisme o als drets LGTBI. Fins i tot s’estan censurant revistes pel simple fet d’estar en català. Des de MÉS per Palma deim no a la censura que ens vol retornar 40 anys enrere», ha remarcat.

A més, Coll ha recordat que els treballadors de la cultura de tot l’Estat han denunciat de forma massiva i contundent aquesta situació amb la campanya #StopCensura. «La llibertat artística és un dret democràtic reconegut a la Constitució que, com sempre, la dreta extrema i l’extrema dreta, se boten. Com el sector, pensam que sense cultura no hi ha democràcia. És una eina de transformació social i té un paper important a l'hora de plantejar aquells temes que són d'interès social. La cultura és un dret de la ciutadania i com a tal ha de ser lliure», ha denunciat Coll.

Coll ha recordat també que des de les Balears també s'han unit a aquesta resposta massiva, com l'Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears, el Teatre del Mar o el Teatre Sans, a més de personalitats reconegudes de la cultura insular a títol individual. En la mateixa línia, l'associació d'empreses de professionals d'arts escèniques, Illescena, va denunciar la «mala praxi» del nou govern municipal i «el mal començament de la regidoria de Cultura».

Per la seva banda, el regidor Miquel Àngel Contreras ha lamentat que «una de les primeres decisions del nou equip de Cultura hagi estat censurar 'NUA', d’Ann Perelló, una obra amb nombrosos reconeixements que tracta sobre els trastorns de conducta alimentària i la salut mental, temes de gran preocupació social, especialment entre els joves. «Amb aquesta cancel·lació arbitrària i no fonamentada, el Partit Popular de Palma se suma a la censura ideològica que, amb VOX o sense, està aplicant arreu de l’Estat», ha remarcat.

A més, Contreras ha insistit en les explicacions «incoherents i contradictòries» que va donar l'equip de govern davant la censura de 'NUA': «Varen dir en primera instància i per correu electrònic a la companyia que no s’adaptava a les línies de programació (el que evidencia el motiu ideològic de la cancel·lació i provoca un greuge a la companyia, amb la que ja s’havia adquirit un compromís). En un segon moment, el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, va al·legar motius pressupostaris i de contractació, una excusa utilitzada de manera igual a altres indrets de l’Estat. A més, informà d’un cicle de teatre social previst per a principis de 2024 amb els pressuposts renovats. Finalment, dies després de tota la polèmica, el director general, Rafel Brunet, acabà fent declaracions dient que es reprogramaria 'NUA' en un teatre més gran i amb funcions escolars. Tot això demostra improvisació i una manca de criteri i de respecte, no tan sols pel sector cultural, sinó també per la ciutadania», ha afegit Contreras.

Cal recordar que després d’aquestes incoherències expressades per part de l’Ajuntament en dies successius, la Sala Flyhard emeté un comunicat amb una versió totalment diferent, a més d’expressar la seva sorpresa per «la discordança de motius al·legats davant la cancel·lació de les tres funcions previstes el mes de desembre que s’han donat per correu a la productora i en públic pels mitjans, motiu principal del malestar entre la companyia que s’ha fet palès a les xarxes socials». Així, Contreras ha subratllat que «el fet que l’Ajuntament hagi cancel·lat per correu electrònic i sense explicació prèvia aquesta obra de teatre, i la incoherència de les justificacions donades per Rafel Brunet, fan pensar que el govern municipal posa per davant els seus prejudicis i la seva moral als interessos del públic i al sector de la cultura. A més demostra una manca de professionalitat per les males practiques en la gestió cultural i per la utilització de mentides per justificar les seves decisions, com és habitual en el Partit Popular».

Per tot això, des de MÉS per Palma demanaran al Ple de l'Ajuntament de Palma la dimissió de Rafel Brunet. «Pensam que és molt greu que un càrrec amb responsabilitat pública menteixi a la ciutadania i embruti el nom de la nostra ciutat afegint-la a la cadena de censures que s'estan produint, com ha quedat reflectit a tots els mitjans estatals», ha conclòs Contreras.

Per acabar, MÉS per Palma també demanarà a l'Ajuntament que rebutgi la censura arreu de l'Estat i que manifesti el seu suport a tots els treballadors de la cultura en el desenvolupament de la seva tasca, així com també el suport per poder desenvolupar la seva feina amb plena llibertat d’expressió, com a dret consolidat democràticament a la Constitució. D'altra banda, Contreras ha afegit que «exigirem que l’Ajuntament de Palma es comprometi a garantir una programació cultural diversa, de qualitat i orientada a diferents sensibilitats, a més de continuar donant suport al sector local i a la seva tasca».