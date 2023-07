Sumar MÉS es compromet a triplicar el pressupost destinat a la producció d’energies renovables

Al programa electoral de Sumar MÉS es contempla l’emergència climàtica com el «repte ambiental més important de la humanitat», per això la coalició d’esquerres proposa una bateria de mesures urgents al respecte:

- Triplicar el pressupost dedicat a la producció i l’autoconsum d’energies renovables, la lluita per a la conservació de la biodiversitat i amb mesures d’estalvi d’aigua i d’eficiència en la seva gestió que ha de ser pública i directa.

- Avançar cap a l’autosuficiència energètica de Menorca i evitar la dependència de les grans empreses.

- Exigir el segon cable submarí entre Menorca i Mallorca. Si cal, revisar-ne la planificació per avançar-ne l’execució.

- La transició energètica és una oportunitat per crear feina de qualitat i decent: la permetrà crear 350 llocs de feina de qualitat d’aquí al 2030 a Menorca.

El cap de llista de Sumar MÉS al Congrés espanyol, Vicenç Vidal, ha avisat que «la humanitat no s’està prenent seriosament l’emergència climàtica, el repte més important que tenim: fan falta mesures urgents i concretes» i ha afegit que «per lluitar contra els efectes d’aquest canvi climàtic, proposam triplicar el pressupost destinat a l’autoconsum i a la producció d’energies renovables».

Per la seva banda, la candidata de la coalició al Senat espanyol per Menorca, Isa Allès, ha explicat que «potenciar la producció i l’autoconsum de renovables ens permetrà superar la dependència de les grans energètiques i abaratir la factura elèctrica». Allès ha destacat que a Sumar MÉS «la nostra obsessió és millorar la vida de la gent i, per açò, aquesta transició energètica també ha de ser socialment justa i ens ha de permetre crear llocs de feina dignes».