Sumar MÉS es compromet a limitar la venda d’habitatge a les persones que no resideixen a les Balears

Un dels objectius de Sumar MÉS és «abaratir el cost de la vida de les famílies i els habitants de les Illes Balears». Per això consideren indispensable que es prenguin «mesures decidides que garanteixin el dret a l’habitatge i que aturin l’especulació salvatge». Així s’ha expressat el cap de llista de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, aquest dilluns, quan ha exposat que la coalició vol limitar la venda d’habitatges a les persones que no resideixen a les Illes Balears i que n’ adquireixen per a especular i fer negoci.

Es tracta d’una mesura, ha explicat la candidata de Sumar MÉS, Elisabeth Ripoll, que ja funciona a territoris europeus on l’interès general estava amenaçat, com Malta, Finlàndia, Dinamarca, Croàcia o la zona del sud del Tirol italià. I és que accedir a un habitatge en condicions i a un preu assequible és «un dels principals problemes que tenim a les Illes Balears», ha subratllat. «Això condiciona enormement la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra, i també, limita l’accés dels treballadors públics que han de desplaçar-se a les Illes per fer feina en serveis essencials com la sanitat, l’educació, o la seguretat».

De mitjana, un ciutadà de les Illes Balears ha de dedicar gairebé un 60% del sou a pagar el lloguer de l’habitatge i els preus de compra també són dels més cars de l’Estat espanyol: en deu anys s’han duplicat els preus, essent Eivissa i Formentera les illes més afectades. De fet, el preu del metre quadrat és més del doble a les Illes Balears que a la resta de l’Estat.

Els partits que conformen la coalició Sumar MÉS ja han defensat iniciatives al Parlament per a trobar solucions a aquest problema, «que s’han topat amb l’oposició dels partits de la dreta i, fins i tot, amb un PSOE dubtós i poc valent al respecte, que al Congrés va votar en contra de la limitació dels preus del lloguer».

Una mesura més en aquesta línia que ha explicat Vidal és que «eliminarem els visats daurats o la Golden Visa, una normativa estatal aprovada pel Partit Popular, el 2013, i que permet l’obtenció del permís de residència als estrangers que adquireixin cases a l’Estat espanyol per un valor superior als 500.000 euros.

En aquestes eleccions, remarquen que hi ha bàsicament tres propostes damunt la taula: «La primera és tornar cinquanta anys enrere i a les polítiques de les retallades als ciutadans i dels regals als amics, que és la proposta d’Abascal i Feijóo, cosa que no deixarem que passi; la segona és quedar-nos tal i com estam, amb un PSOE que es queda a mitges i que promet unes coses a les Illes Balears i a Madrid en fa unes altres, cosa que no ens basta; i la tercera és anar més enllà en els drets de les majories, en els drets socials, en garantir el dret a l’Habitatge per davant dels interessos privats, anar més enllà en la democratització de l’Estat i anar més enllà en la transició ecològica. I aquesta tercera opció, la que ens permetrà avançar de veres, és la de Sumar MÉS», ha conclòs Vidal.