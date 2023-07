Armengol demana el vot al PSOE per incrementar els permisos de paternitat i maternitat de 16 a 20 setmanes

La candidata del PSIB-PSOE al Congrés, Francina Armengol, ha assistit a una taula informativa muntada a peu de platja pels socialistes d’Alcúdia per repartir material informatiu i demanar el vot per a les pròximes eleccions generals per al Partit Socialista.

Armengol ha anunciat que el PSOE augmentarà de 16 a 20 setmanes els permisos de maternitat i paternitat la pròxima legislatura. «Quan Pedro Sánchez va començar com a president els permisos de paternitat eren de 5 setmanes, els ha augmentat a 16 i els passarem a 20».

La candidata socialista ha destacat que «una de les qüestions transcendentals per poder continuar avançant en drets és invertir en la millora de la qualitat de vida de tots i de totes, i això significa poder conciliar vida laboral i familiar, per poder tenir temps per estar amb els nostres o per cuidar-nos a nosaltres mateixos».

En aquest sentit, ha defensat que «els avanços socials per a la millora de la qualitat de vida van lligats a la marca del Partit Socialista, ja sigui amb la millora de contractes a través de la reforma laboral, amb la millora de salaris, o amb els avanços per a la igualtat entre homes i dones».

En concret, Armengol ha recordat com des de les Balears s’ha avançat amb el primer Pla de Conciliació i Corresponsabilitat, la gratuïtat de l’educació 2-3 anys, l’increment de les places residencials i de centres de dia «perquè les persones majors no són només responsabilitat de les dones sinó també de les seves parelles i de l’administració pública».

A més a més, la candidata al Congrés ha apuntat que «malgrat que alguns parlen molt de famílies, els socialistes hem demostrat que qui mira per qualsevol mena de famílies és el Partit Socialista».

Per això, s’han equiparat els permisos de maternitat i paternitat i el compromís la pròxima legislatura serà passar-los dels quatre als cinc mesos.

«Jo deman el vot per al Partit Socialista, des de l’esperança i la il·lusió, perquè ens mereixem seguir avançant en progrés, en drets i en llibertats, per això és important que ningú quedi a casa el 23 de juliol, que totes aquelles persones que creuen que Espanya pot continuar avançant en drets i llibertats votin diumenge al PSOE», ha conclòs la candidata socialista.

A la taula informativa també han assistit el candidat per Mallorca al Senat, Pere Joan Pons, la secretària general dels Socialistes de Mallorca, Catalina Cladera, la portaveu dels Socialistes d’Alcúdia, Bàrbara Rebassa, el secretari general local, Joan Gaspar, i una nombrosa representació de l’agrupació socialista d’Alcúdia.