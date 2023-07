Sumar MÉS es compromet a dur a Madrid la regulació del trànsit i fondeig d'embarcacions a Formentera

El cap de llista al Congrés de Sumar MÉS, Vicenç Vidal i el candidat formenterer de la coalició, Artur Parron, han anunciat aquest dissabte a Formentera que la coalició traslladarà a Madrid les reivindicacions de l'illa pitiüsa. En aquest sentit, Vidal ha apuntat que Formentera té algunes demandes històriques a les quals s'ha de donar resposta «urgentment», i ha fet referència a la declaració com a zona tensionada, així com la creació de carrils bici per tal de fomentar una mobilitat sostenible a l'illa. També ha vindicat la necessitat «d'un pacte per la mar i de sostenibilitat marítima que reguli el trànsit d'embarcacions i el fondeig a Formentera».

En relació amb la Llei estatal d'Habitatge, Vidal ha assegurat que el 37,1% dels habitatges de Formentera estan buits, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, xifra que situa l'illa en setena posició a les ciutats espanyoles de manco de 10.000 habitants amb major percentatge de cases sense habitar. En aquest sentit, Vidal ha manifestat que «ens feim nostra la reivindicació del moviment social formenterer que reclama un SOS a l'habitatge a l'illa, que ja afecta moltes famílies amb infants, així com al teixit econòmic de la petita i mitjana empresa que veu limitada la seva activitat per manca de personal».

Una de les altres reclamacions històriques dels formenterers i formentereres és la «d'impulsar una mobilitat sostenible a l'illa a través de la creació de carrils bici». Sobre aquesta qüestió, Vidal ha recordat que Formentera és una illa amb 12.000 habitants on hi ha 35.000 vehicles, i s'ha compromès a impulsar iniciatives al Congrés dels Diputats per tal d'aconseguir finançament als pressupostos generals de l'Estat per a la construcció de carrils bici.

Per part seva, el candidat Artur Parron ha reclamat «la sobirania energètica plena per a l'illa de Formentera a través del foment de mesures d'autoconsum». En aquest sentit, Parron ha apuntat que aquestes «mesures són imprescindibles a una illa com Formentera, necessitada de sobirania energètica plena».

Pel que fa al transport de residus a Formentera, des de Sumar MÉS s'han compromès a reclamar el finançament necessari al Govern d'Espanya per a la construcció d'una planta de compostatge.