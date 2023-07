Botran (CUP): «La censura no ve d'ara, recordem els casos de Valtònyc i Pablo Hasél. El millor antídot contra el feixisme és l'independentisme»

El cap de llista de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran, ha assegurat aquest dimecres que «l'independentisme és el millor antifeixisme», en ser preguntat per la possibilitat que governin PP i VOX si els cupaires no permeten la investidura del president del Govern i líder socialista, Pedro Sánchez.

En roda de premsa organitzada per la ACN, el candidat anticapitalista ha recordat que en els processos d'investidura en el Congrés, cada candidat ha d'aconseguir una majoria: «Si les dretes la tenen, faran el seu Govern. I si el PSOE té aquesta opció, perquè pot fer el seu Govern, i si no la té, no passa la presidència a la dreta. El que passaria seria una repetició d'eleccions».

Botran ha subratllat que la CUP no farà costat «a cap candidat que no es comprometi amb l'autodeterminació de Catalunya», i ha instat l'independentisme a fer valer al màxim la força que obtingui en les eleccions del 23 de juliol.

Ha explicat que no s'ha arribat a un acord de punts comuns entre l'independentisme, però ha afegit que «sí que hi ha un diàleg, cadascú des de les seves diferències», i ha reivindicat que el fet que la CUP proposés un referèndum com a condició a una investidura ha fet que Junts i ERC es posicionessin al respecte.

«Si que hi ha diàleg en el conjunt de l'independentisme», ha celebrat el candidat cupaire, que ha assegurat que els plantejaments de la candidatura de la CUP al Congrés són molt similars als del 2019, ja que també demanaven amnistia i autodeterminació per a parlar d'investidura.

Mesa de diàleg

Per a ell, el que va ocórrer va ser «un succedani, la taula de diàleg», a la qual els cupaires varen mirar amb escepticisme i que consideren que no ha acostat Catalunya a l'amnistia ni a l'autodeterminació, ha concretat.

Preguntat per si el seu adversari polític en aquests comicis és l'abstenció o altres formacions com a ERC i Sumar, Botran ha respost que entenen les raons dels abstencionistes, però considera que tenen més responsabilitat sobre aquesta els qui han ostentat el poder a Catalunya, en referència a ERC i Junts.

«Malgrat que entenem les raons, instem a votar. El millor antídot contra el feixisme és l'independentisme i aquesta és la utilitat del nostre vot», ha defensat Botran, que ha concretat que la seva formació té un missatge independentista i explícitament d'esquerres, per això considera que comparteix més electorat amb opcions com a ERC i Sumar que amb Junts.

Botran no consideraria un fracàs quedar per sota de VOX el 23J, ja que ha afirmat que les institucions són «un camp de batalla més», i s'ha mostrat optimista respecte als resultats electorals, encara que ha afegit que no deixaran de fer política si no treuen representació en el Congrés.

«La nostra raó d'existir no és guanyar poder dins de les institucions, és fer la independència i fer la revolució. Les institucions ens donen més projecció, més porositat del discurs en la societat», i ha afegit que per a celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya cal estar en les institucions però és imprescindible estar també als carrers.

El problema no és només VOX

El candidat anticapitalista ha sostingut que el risc de què es parli molt de VOX comporta el risc que se circumscrigui el problema a aquesta formació: «El problema no és només VOX. Ara se censuren obres de teatre, es crea la sensació que ve la censura, però hi ha un cantant a la presó i un altre en l'exili. La censura ja hi era», ha dit en referència a Pablo Hasel i a Valtonyc.

Ha retret que el Govern de PSOE i Unides Podem no hagin canviat els delictes d'enaltiment del terrorisme ni d'injúries a la corona, i també ha assegurat que «hi ha presència de l'extrema dreta en les institucions de l'Estat sense necessitat que VOX tingui presència en les institucions», i ha posat com a exemple el sistema judicial.

També ha lamentat que «la llengua catalana està en el punt de mira de la dreta i l'extrema dreta» i, segons ell, així s'està evidenciant en els nous governs del País Valencià i les Balears, però ha afegit que la millor defensa és un bon atac i ha apostat per guanyar espais per a la llengua i la catalanitat.