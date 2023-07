Juanjo Ferrer (Eivissa i Formentera al Senat) denuncia «les acusacions infundades» de la dreta que culpen el català de la falta de funcionaris

El candidat d''Eivissa i Formentera al Senat', Juanjo Ferrer, ha presentat aquest dilluns un conjunt de propostes per millorar els serveis de l'Administració de l'Estat a les illes d'Eivissa i Formentera.

Ferrer ha destacat els efectes de la insularitat i el preu de l'habitatge com a obstacles per al cobriment de plantilles de l'administració general de l'Estat a les illes, tant pels serveis de les forces i cossos de seguretat, l'administració de Justícia, l'Oficina de Trànsit i tots els altres serveis.

«L'habitatge és una qüestió crucial, no només per a la ciutadania en general, sinó especialment per al funcionariat», ha exposat Ferrer. El candidat ha denunciat «les acusacions infundades per part de la dreta que intenten culpar la llengua catalana d'aquesta problemàtica de falta de funcionaris», i ha afirmat que «és una autèntica fal·làcia amb l'únic objectiu de dividir, atacar la llengua i desprestigiar-la». Ferrer ha subratllat que «el català no es demana al policies i altres funcionaris de l’Estat espanyol i també tenim problemes per completar aquestes plantilles».

Ferrer ha explicat que defensa la plena aplicació de la Llei d'Habitatge recentment aprovada al Congrés i al Senat, perquè considera imprescindible «declarar la totalitat de les Illes com a zones tensionades i prendre mesures per actuar sobre els preus dels habitatges, que representen una gran preocupació per al funcionariat». A més, el candidat ha proposat la cessió per part del Ministeri de Defensa de les Residències militars d'Eivissa i Sant Antoni per a destinar-les a polítiques d'habitatge i usos socials.

El reconeixement de la singularitat de les illes i les dificultats que comporta la seva ubicació és un altre dels aspectes destacats per Ferrer. Per això, ha proposat l'increment del plus d'insularitat dels funcionaris de l'Administració de l'Estat a Eivissa i Formentera. Aquesta mesura busca reconèixer les despeses addicionals que enfronten aquests professionals a causa de la distància i la insularitat.

Finalment, Ferrer ha reivindicat la creació d'un jutjat de primera instància i d'instrucció a Formentera, per complementar l'oficina judicial ja existent.

El candidat s'ha compromès a treballar «per avançar cap a unes illes que comptin amb els serveis públics que la ciutadania mereix».