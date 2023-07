Més per Menorca acusa Prohens de defensar «els privilegiats i els poderosos contra els qui menys tenen»

Aquest dimarts s'ha duit a terme al Parlament la segona sessió del debat d'investidura de la candidata del PP a presidir el Govern, Marga Prohens, en la qual Més per Menorca ha intervingut per anunciar el vot contrari a la candidata.

El portaveu dels menorquinistes, Josep Castells, ha posat de manifest que «el programa de Govern de Prohens és el de la defensa dels privilegiats i els poderosos contra els qui menys tenen».

Castells ha acusat l'equip de govern de Prohens de dir que defensen la llibertat «quan en realitat el que defensen és el mercat, imposant l'estil de vida de la precarietat, dels treballadors sense drets, dels ciutadans sense atenció sanitària, dels ciutadans sense dret al descans».

En la seva intervenció, el portaveu de Més per Menorca també s'ha referit a la pagesia: «El que els hi volen imposar és un altre estil de vida: no fer de pagesos, sinó dedicar-se al sector del turisme».

Per altra banda, Castells també ha criticat el programa fiscal de la candidata del PP perquè considera que «enganyen a la ciutadania». Ha criticat que l'acord signat entre PP i Vox prevegi l'eliminació de l'impost del patrimoni, ja que «estan eliminant un impost que només grava als milionaris, però després diuen que la seva reforma fiscal afavoreix les classes mitjanes i baixes».

De fet, Castells ha apuntat la inconstitucionalitat d'aquestes propostes, atès que l'article 31.1 de la Constitució espanyola preveu que el sistema tributari ha de ser just i progressiu, en el qual tothom contribueix a les despeses públiques d'acord amb la seva capacitat econòmica.