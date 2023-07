La societat illenca reacciona al discurs d'investidura de Prohens

La líder del Partit Popular i candidata a la presidència del Govern, Marga Prohens, ha desgranat aquest dilluns al Parlament al debat d'investidura el seu programa de govern assegurant i insistint diverses vegades que la seva guia és «la llibertat».

Prohens ha explicat que el seu programa es basa en donar suport a les persones i al seu projecte de vida «en llibertat», a generar les condicions per a un «model sostenible» i en la gestió dels serveis públics. Aquí podeu llegir el discurs complet.

Les reaccions a aquest discurs no s'han fet esperar a les xarxes socials:

@MargaProhens : "No demanar el català als metges, no és anar contra el català".

Aquesta gent, a més de fer feina, ha de VIURE aquí. Per tant,... convides a dir "Bienvenidos, no habléis en català, no os sirve para nada".