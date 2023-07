Aquest dilluns comença el procés d'investidura de Prohens, que es calcula que serà Presidenta a partir de dijous

El camí perquè la presidenta de la sucursal del PP a les Balears i candidata a la presidència del Govern, Marga Prohens, sigui investida nova líder de l'executiu autonòmic, començarà aquest dilluns, a les 10.00 hores, en el Parlament.

Segons han informat des del Parlament als mitjans, la primera sessió d'investidura tendrà lloc aquest dilluns, 3 de juliol, a partir de les 10.00 hores i es desenvoluparà segons allò que preveuen els articles 54 de l'Estatut i 158 del Reglament del Parlament.

Així, en la primera sessió, el president del Parlament comunicarà a la Cambra el nom de la candidata proposada a la presidència del Govern, en aquest cas el de Marga Prohens, del Partit Popular, després de l'acord d'investidura segellat amb VOX.

A continuació, aquesta intervindrà sense limitació de temps, per a exposar el programa del Govern que pretengui formar i sol·licitar la confiança de la Cambra.

Un dia després, el dimarts, 4 de juliol, previsiblement a les 11.00 hores, i, com a mínim, 24 hores després de la intervenció de Marga Prohens, com a candidata a la Presidència del Govern, es farà la segona sessió del camí cap a la investidura de la conservadora.

Així, durant aquest dimarts intervendran un diputat de cada grup parlamentari que ho sol·liciti, en ordre de major a menor, excepte el grup parlamentari del PP, del qual forma part la candidata a la presidència del Govern, que ho farà en últim lloc, durant un temps de 30 minuts.

En el cas del grup Mixt, podrà intervenir un sol diputat o els qui formen part del mateix podran acordar dividir-se el temps, mentre cap de les intervencions individuals sigui inferior als cinc minuts, segons marca l'article 86 del reglament.

Per part seva, Prohens podrà fer ús de la paraula quantes vegades ho sol·liciti i contestar de manera individual o conjunta als representants dels grups parlamentaris, i cadascun d'aquests tendrà un torn de rèplica de deu minuts.

Per a concloure la segona sessió, es durà a terme la votació, que serà pública per crida. Els diputats votaran des del seu escó. La crida es realitzarà per ordre alfabètic del primer cognom, començant pel diputat el nom del qual sigui tret en sorteig i els membres de la Mesa votaran al final.

Si Prohens obtengués el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra en aquesta primera votació, la designació serà comunicada al Rei espanyol i al president del Govern espanyol, dins de les vint-i-quatre hores següents.

No obstant això, si la candidata no obtengués la confiança de la Cambra en la primera votació, com s'espera que ocorri, es procedirà a fer-ne una altra, passades 48 hores.

En aquest sentit, en la tercera sessió del debat d'investidura, prevista pel 6 de juliol, Prohens podrà intervenir durant un temps màxim de 10 minuts i els grups parlamentaris tendran cinc minuts cadascun per a fixar posicions.

La votació transcorrerà de la mateixa manera que en la segona sessió. Si bé, en aquest cas, la confiança s'entendrà atorgada si la persona candidata obtengués majoria simple.

Així, i si tot ocorre segons el que es preveu, Marga Prohens serà investida presidenta del Govern aquest dijous, 6 de juliol, amb els vots a favor del seu Partit, el PP, i l'abstenció de VOX.