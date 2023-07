Sumar MÉS es reuneix amb CCOO per a mobilitzar el vot de la classe treballadora

Els candidats de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, Elisabeth Ripoll i Laura Pérez, s'han reunit aquest divendres amb José Luís García, president de CCOO Illes Balears, a la seu del sindicat a Palma. La reunió ha estat concertada per part de la coalició d'esquerres per tal «d'escoltar i prendre nota» de les principals preocupacions per a les properes eleccions espanyoles del 23J.

Vicenç Vidal, cap de la llista de Sumar MÉS al Congrés, ha destacat «el repte» que suposa realitzar unes eleccions a l'estiu. Un fet pel qual caldrà «realitzar accions per a mobilitzar el vot», realitzant trobades a cada poble i a cada barri, com la ronda de reunions que els distints candidats i candidates de Sumar MÉS estan realitzant des de fa setmanes amb entitats, moviments socials i ciutadania en general.

Per part seva, Elisabeth Ripoll, número dos de la llista de Sumar MÉS al Congrés, ha mostrat la seva «preocupació» per la fragmentació de l'esquerra, un fet que políticament Sumar MÉS està revertint a gran velocitat, però que socialment continua necessitant de mediació per tal de reconstruir la unitat perduda amb el pas del temps. «Ningú discuteix la gestió ni els avenços aconseguits; però cal tenir en compte que una simple polèmica o un error en la gestió feta per part de l'esquerra, implica pràcticament sempre una desil·lusió en el votant d'esquerres molt difícil de revertir», ha conclòs Ripoll.

Laura Pérez, cap de llista de Sumar MÉS al Senat per Mallorca, ha remarcat la importància de recuperar el denominador comú d'aquesta esquerra fragmentada: el sentiment de pertinença a la classe treballadora. «Fa molts anys que l'esquerra treballa dur pels drets i les llibertats, així com per esmorteir els impactes que les crisis econòmiques i sanitàries han tengut sobre la ciutadania, però s'ha comès una errada important, deixar en un segon plànol el discurs de classe», ha expressat Pérez.

«Un cop millorada la reforma laboral, ara cal, entre d'altres, complir amb els horaris i que es respectin els convenis i la jornada laboral», ha explicat José Luís García. El líder de CCOO a les Balears ha mostrat la seva preocupació per una possible «manca de mobilització» en vista el 23J. Un fet que, sumat a la manca de vot per correu i la desmobilització en general per part de l'esquerra, pot suposar un daltabaix important en els resultats i en el consegüent repartiment d'escons. «Farem campanya a nivell estatal, com en les anteriors eleccions generals, a favor de la mobilització de tota la classe treballadora, realitzant una campanya en positiu, deixant clar a la gent el que hem estat capaços d'aconseguir i el que cal lluitar per conservar. Podem perdre moltíssim si no governa l'esquerra, tot el que hem aconseguit en els darrers anys», han expressat des de CCOO.

Finalment, a manera de resum, s'ha acordat entre les parts realitzar diverses accions, tant conjuntes com individuals de cada entitat i partit, per tal de mobilitzar la gent de cara el 23J, posant la mobilització del vot en el centre de les prioritats d'aquesta campanya electoral.