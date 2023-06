Joventuts Socialistes: «Prohens serà una presidenta segrestada pels interessos de Feijóo i les dèries ideològiques de VOX»

Les Joventuts Socialistes de les Illes Balears (JSIB) han condemnat l’acord arribat per PP i VOX i el qualifiquen «d’antidemocràtic per atacar els drets i les llibertats» de la ciutadania d’aquesta terra. Aquesta afirmació l’ha feta el seu secretari general, Ares Fernández, qui també ha expressat que «vivim un dia trist perquè mai hi havia hagut un avanç de la ultradreta i del feixisme tan important des de la restauració de la democràcia a la nostra terra».

D’aquesta manera, Fernández ha qualificat el pacte arribat pel PP i VOX de «nefast per a la democràcia perquè la ultradreta torna a les institucions i als governs on compartirà cadira amb el PP i on, sobretot, imposarà les polítiques ultres que Marga Prohens dictarà a Balears els propers quatre».

«El PP ha venut la ciutadania de les Illes Balears a una formació d’ultradreta que no comparteix cap valor de progrés ni representa la pluralitat i diversitat de la immensa majoria de la societat illenca», ha afegit el socialista.

Pel que fa a l’acord presentat, Fernández critica que «es vulguin tancar oficines per crear-ne de noves com l’oficina de Defensa dels Drets Lingüístics quan a Balears no hi ha cap problema amb la convivència entre la llengua catalana i la castellana».

Pel que fa a les seves propostes d’igualtat, Fernández ha criticat que «s’enterri el terme de violència de gènere o masclista pel de violència intrafamiliar, i això l’únic que demostra és que els ultres de VOX no són els únics negacionistes del terrorisme masclista».

Amb relació a la memòria democràtica, el secretari general de JSIB ha lamentat que «es pretengui derogar la llei de memòria i reconeixement democràtics perquè suposa, una vegada més, deixar enterrades les vides i vivències de totes les víctimes de la dictadura feixista».

Finalment, Fernández ha afirmat que Prohens «serà una presidenta de Balears segrestada i tutelada al Consolat per part dels interessos de Núñez Feijóo i de les dèries ideològiques i antidemocràtiques del partit de Santiago Abascal».