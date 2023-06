Més per Menorca, Unides Podem i Sa Unió de Formentera constitueixen el Grup Mixt del Parlament

Els quatre diputats de Més per Menorca, Unides Podem i Sa Unió de Formentera han constituït aquest dimarts el Grup Mixt del Parlament de les Illes Balears.

Després de superar algunes desavinences, els diputats han acordat que inicialment assumeixi el càrrec de portaveu titular el diputat Josep Castells, de Més per Menorca, i el de portaveu suplent la diputada Cristina Gómez, d'Unides Podem.

Segons han explicat des de MÉS, el tema central de les converses ha estat trobar les fórmules per garantir que el diputat de Formentera pogués compatibilitzar el càrrec de diputat amb el de president del Consell de Formentera.

Castells ha explicat que «les converses que hem mantingut amb el diputat de Formentera s'han adreçat a ajustar l'organització del grup a la dedicació que ell pot tenir al càrrec de diputat. Per exemple, per al president d'un Consell és molt gravós haver de passar un dia a la setmana per assistir al plens i, després, haver de desplaçar-s'hi un altre dia per assistir a les juntes de portaveus, o un altre per assistir al parell de comissions que li pertocarien».

Així, finalment han acordat un repartiment de tasques que fa viable la compatibilitat dels dos càrrecs —actualment també compatibilitza els dos càrrecs el president d'Eivissa, Vicent Marí, però en el seu cas integrat dins del Grup Popular— i a la vegada permet al diputat de Formentera fer la seva tasca de representació del interessos dels seus electors al Parlament.