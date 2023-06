L'ultracatòlic d'extrema dreta Gabriel Le Senne, nou president del Parlament

VOX ha proposat Gabriel Le Senne a la sessió constitutiva del Parlament que ha tengut lloc aquest dimarts després de l'acord aconseguit entre l'extrema dreta i el PP.

Le Senne entra al Parlament després de la renúncia feta pública aquest dilluns de Jorge Campos, que encapçalarà la llista del partit al Congrés espanyol a les properes eleccions espanyoles del 23 de juliol.

Segons el preacord aconseguit entre PP i VOX per a la constitució de la Mesa del Parlament, VOX tendrà la presidència de manera que Le Senne és el nou president d'aquesta institució amb els vots de l'extrema dreta i del Partit Popular. A més, el PP s'ha quedat la vicepresidència primera i la secretaria primera de la Mesa. Finalment, la Mesa del Parlament ha quedat conformada per Mauricio Rovira (PP) i Mercedes Garrido (PSIB), que han obtengut, respectivament, 34 i 21 vots, com a vicepresidents primer i segona; i amb Misericordia Sugrañes (PP) i Pilar Costa (PSIB) com a secretàries primera i segona després d'haver obtengut 34 i 21 vots, respectivament.

A més del preacord de la Mesa, tots dos partits han traslladat que continuaran negociant els pròxims dies per a assolir una entesa sobre la investidura de Marga Prohens (PP) com a presidenta del Parlament.

Qui és Gabriel Le Senne?

Le Senne és advocat i economista. Ha escrit el llibre Dios nos hizo libres. Apología del cristianismo y el liberalismo. A més, ha estat secretari de l’entitat ultraespanyolista Societat Civil Balear.

Negacionista de la violència masclista, Le Senne promou a les xarxes socials les seves idees extremistes i defensa que aquest tipus de violència és «un constructo woke». Entre altres dèries que difon, trobam missatges militaristes, trànsfobes, contra els migrants, el català, la vacunació de la Covid-19 i un llarg etcètera de proclames que inciten a l'odi.