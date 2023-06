March adverteix al futur Govern que «l'escola ha salvat el català» i que no desperti el conflicte lingüístic

El conseller d'Educació i Formació Professional en funcions, Martí March, ha advertit al futur Govern que «despertar el conflicte lingüístic és tirar gasolina a un tema sensible que ara no suposa un problema als centres».

El conseller ha convidat al Partit Popular i a Vox a «tenir seny i aprendre dels errors, perquè el tema lingüístic és fàcil d'encendre i difícil d'apagar, i treure el tema del català és posar bastons a les rodes en la millora real de l'educació».

«L'escola ha salvat el català», ha assegurat March, i ha afegit que ara no existeixen problemes lingüístics a les escoles i que les polítiques lingüístiques han de continuar treballant l'ús social del català més enllà dels centres educatius, però que no s'ha de deixar que el tema del català distregui de la resta de polítiques educatives.

Aquestes declaracions han tengut lloc en la trobada de la Mesa Sectorial d'Educació que aquest dimarts ha aprovat la constitució de la Comissió de seguiment de l'Acord Marc de l'Ensenyament Públic i el seguiment del Pla d'Infraestructures.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, en funcions, Antoni Morante, i el secretari general en funcions, Tomeu Barceló, a més de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, també han participat de la trobada.

El conseller en funcions ha explicat que «som conscients que hi ha coses per fer i que mai no s'arriba a fer tot el que un desitja, però és evident que entre la realitat educativa que deixam en relació amb el que ens vàrem trobar, hi ha una diferència copernicana. I això és fruit de la feina de la Conselleria d'Educació, però sobretot agraïm la feina de tota la comunitat educativa perquè tothom ha remat amb la idea d'aconseguir l'estabilitat del sistema educatiu, de la tranquil·litat».

Per la seva banda, Antoni Morante ha confirmat que el curs començarà sense problemes. «Estam planificant el nou curs des de tots els punts de vista, és a dir, l'escolarització, els grups de pública i concertada, les quotes de professorat que ja inclouen l'acord marc, i les infraestructures».

Morante ha afegit que faran un traspàs en condicions, de manera que es pugui garantir un bon inici de curs. En aquest sentit, Tomeu Barceló ha explicat que es deixen tots els contractes del curs següent ja fets, «com els de transport escolar, les licitacions dels menjadors escolars i cafeteries, hem allargat el projecte d'inversió dels auxiliars administratius als centres educatius fins a final d'any i s'han tancat totes les licitacions de neteja dels centres de secundària i FP».

Barceló ha explicat que, a més, es lliurarà als nous responsables un informe del traspàs de funcions i de l'execució pressupostària. En aquesta execució està consignada la carrera professional docent que s'ha de pagar a partir de primer de setembre i l'augment de quota pel curs que ve. Pel que fa als contractes que queden per executar a finals d'any, que ja haurà de signar el nou Govern, ha dit que «comptarà amb fons suficients per fer-ho».

Per altra banda, la Mesa Sectorial ha aprovat avui també la creació oficial de la subcomissió de seguiment del Pla d'Infraestructures Educatives, que també es deriva de la posada en marxa de l'Acord Marc.