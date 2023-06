PSOE, Sumar, Esquerra Unida i Ara Eivissa presenten una coalició conjunta a Eivissa i Formentera per a concórrer al Senat espanyol

'Eivissa i Formentera al Senat', aquest és el nom de la nova coalició de les forces progressistes per guanyar les pròximes eleccions al Senat espanyol del 23 de juliol. Les formacions polítiques que integren aquesta coalició són: PSOE, Sumar, Esquerra Unida i Ara Eivissa.

Segons han destacat els partits, les forces progressistes d'Eivissa i Formentera s'uneixen per obtenir la victòria el 23 de juliol i que el pròxim senador o senadora «representi els valors progressistes i la defensa de les nostres illes, enfront de l'amenaça de greu retrocés que representen PP i VOX».

Segons han explicat, després de les eleccions locals i autonòmiques del 28 de maig, que «varen donar com a resultat l'avanç del bloc de dreta i ultradreta a totes les institucions», els partits progressistes d'Eivissa i Formentera senten «la responsabilitat d'unir esforços per defensar les nostres illes en una cita electoral que serà d'enorme transcendència».

«PP-VOX són una amenaça per als drets socials i laborals, els serveis públics, la igualtat, la integració de totes les persones dins de la societat, la protecció del medi ambient, la diversitat cultural del país i molts altres àmbits pels quals històricament hem lluitat el conjunt de partits progressistes», han defensat.

Els partits d'esquerres d'Eivissa i Formentera recuperen així «l'esperit i la iniciativa que ens va permetre assolir grans victòries en el passat, com varen ser les aconseguides per les candidatures unitàries de 1996 amb Pilar Costa i de 2008 amb Pere Torres, 'Casetes', així com victòries en el Consell Insular i en diversos ajuntaments».

Davant d'aquesta nova cita electoral del 23 de juliol, i en les actuals circumstàncies polítiques, els partits progressistes estan «convençuts i convençudes que la unitat de l'esquerra torna a ser molt necessària i que mobilitzarà una majoria de la ciutadania d'Eivissa i Formentera en defensa d'unes illes més justes, més igualitàries, més integradores i més verdes».

Les persones que formaran la llista, candidata i suplents, s'anunciaran en els pròxims dies. Serà una persona d'Eivissa qui encapçali la candidatura, per ocupar el càrrec de senador o senadora els primers tres anys de legislatura, mentre que un o una representant de Formentera serà la primera suplent, per ocupar el càrrec durant l'últim any.

PSOE, Sumar, Esquerra Unida i Ara Eivissa volen manifestar la seva «satisfacció per l'acord assolit», que serà presentat aviat pels màxims representants d'aquestes forces polítiques.