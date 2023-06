L'extrema dreta exigeix al PP entrar al Govern

El president de VOX, Santiago Abascal, ha donat ordres a la seva sucursal a les Illes Balears perquè negociï la seva entrada al Govern amb àrees de gestió. Abascal no es fia de les negociacions que pugui fer el seu partit a les Balears i ha enviat una emissària a Mallorca per a tutelar els possibles acords.

Cal recordar que dimecres l'extrema dreta va plantar el Partit Popular en la que havia de ser la primera reunió per a facilitar la investidura de la candidata del PP, Marga Prohens. Així, fins a la setmana que ve no es preveu que les dues formacions tenguin contacte, almanco públicament.

La nova postura de VOX a les Balears, imposada des de Madrid, és que ha de votar en contra de la investidura de Marga Prohens si no els ofereix entrar al Govern. No obstant això, el PP interpreta aquest canvi com a part de l'estratègia de negociació de l'extrema dreta.