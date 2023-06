L'assemblea de Més per Menorca ratifica la coalició amb Sumar: «Adoptam una postura de responsabilitat per unificar el vot de l'esquerra»

L'assemblea de Més per Menorca, celebrada aquest dijous, ha ratificat per ampla majoria concórrer a les eleccions espanyoles al Congrés conjuntament amb Sumar. Segons el coordinador general del partit, Miquel Àngel Maria, «davant l'onada de la dreta i l'extrema dreta, adoptam una postura de responsabilitat per unificar el vot de l'esquerra que, a més, ens permetrà arribar al Congrés».

Cal recordar que l'assemblea de MÉS per Mallorca també va ratificar aquest acord de coalició amb Sumar. Així, finalment el nom de la coalició serà Sumar MÉS, encara que a les paperetes apareixerà la fórmula AraMÉS-Sumar.

Per altra banda, l'assemblea menorquinista també va valorar les negociacions per a una candidatura unitària al Senat espanyol amb PSOE i Esquerra de Menorca. En aquest cas, Més per Menorca vol mantenir les negociacions fins a trobar una persona de consens que encapçali la coalició.

Més per Menorca fa una crida a la resta de forces d'esquerres, tant PSOE com Esquerra de Menorca, per a treballar amb generositat, sentit comú i responsabilitat, per a trobar aquest perfil de consens que «obri la porta a un gran pacte de l'esquerra menorquina per aconseguir l'escó al Senat».