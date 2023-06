Ara Més i Sumar arriben a un preacord per a concórrer en coalició a les eleccions espanyoles

Ara Més i Sumar han arribat aquest dijous a un preacord per tal de concórrer junts en coalició a les pròximes eleccions espanyoles, previstes per al 23 de juliol. L’acord, el qual serà ratificat previsiblement aquest mateix dijous per part de les assemblees dels partits que formen part d’Ara Més, suposa que ambdues formacions concorreran juntes en coalició a les eleccions generals.

Des d’Ara Més apunten que el principal objectiu de la coalició amb Sumar és el de «crear un gran bloc d’esquerres, en clau confederal, on els diputats i diputades de cada territori d’arreu de l’Estat tenguin llibertat de vot». En aquest sentit, destaquen que la coalició serà «el vertader vot útil d’esquerres per fer polítiques útils i progressistes per a les Illes Balears».