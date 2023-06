El PSIB-PSOE dona el sus a la precampanya per a les eleccions generals: «Armengol és l'opció de la gent progressista»

Aquest dimarts ha tengut lloc la reunió constitutiva del Comitè Electoral del PSIB-PSOE, que dona el sus a la precampanya electoral per a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol.

El portaveu del Comitè Electoral del PSIB-PSOE i diputat electe al Parlament de les Illes Balears, Iago Negueruela, ha assegurat que aquestes pròximes eleccions generals «esdevindran transcendentals per garantir els drets de la ciutadania d'aquest país».

Aquest procediment orgànic de la formació culminarà el pròxim dissabte, 10 de juny amb l'aprovació definitiva de les llistes al Congrés i al Senat per part del Comitè Federal del PSOE a Madrid.

«Els socialistes de les Balears, encapçalats per Francina Armengol, desenvoluparem una campanya electoral en positiu on es faran diferents propostes per a la ciutadania per continuar avançant en drets i llibertats per part del Govern d'Espanya i com ha vengut fent el president socialista Pedro Sánchez tots aquests anys i on no s'ha deixat a ningú enrere», ha promès Negueruela.

Negueruela també ha afegit que «ha quedat demostrat que Feijóo s'amaga del debat polític i no té cap proposta per millorar la vida de la ciutadania d'aquest país», i ha subratllat que el Partit Popular vol implantar polítiques de retrocés i que «Armengol és la principal opció que té la gent progressista».