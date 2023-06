[VÍDEO] Baaldo estrena 'Que no et venguin fum'

'Que no et venguin fum' (Blau, 2023) és la cançó composada i interpretada per Baaldo en coproducció amb el grup de moda The Tyets. La cançó és la protagonista de la campanya de prevenció del consum de cigarretes electròniques adreçada a joves de 13 a 20 anys que ha presentat el Pla d’Addiccions de les Illes Balears (PADIB) de la Conselleria de Salut i Consum.

El llançament l'acompanyen amb un videoclip i una web quenoetvenguinfum.com per a advertir i informar dels perills del vapeig.

La realització del videoclip, així com la idea de la campanya ha estat responsabilitat de Looping film&marketing.

La campanya

La Conselleria de Salut i Consum ha presentat la campanya 'Que no et venguin fum', adreçada a joves de 13 a 20 anys. La posada en marxa de la iniciativa coincideix amb la commemoració del Dia Mundial sense Tabac, el qual té l’objectiu de sensibilitzar i informar la població sobre els riscs per a la salut del consum de tabac i altres productes relacionats, i animar els fumadors a deixar de fumar.

El tabac mata cada any més de 8 milions de persones i és la principal epidèmia prevenible a què s’enfronta la comunitat sanitària a escala mundial. En aquest context, l’ús de cigarretes electròniques suposa una nova amenaça per a la salut pública.

Concretament, l’ús de les cigarretes electròniques augmenta de manera alarmant, sobretot en la gent jove, tal com mostra la darrera edició de l’enquesta ESTUDES 2020-2021, d’acord amb la qual el 40 % dels estudiants de 14-18 anys ha utilitzat aquests dispositius alguna vegada en la vida i 1 de cada 4 ho ha fet en el darrer any.

En aquesta enquesta s’observa la relació entre fumar tabac i vaporejar: 8 de cada 10 dels joves que refereixen haver fumat havia utilitzat cigarretes electròniques, mentre que entre els que no havien fumat mai només els havien utilitzat 2 de cada 10.

Entre la població adulta també hi ha consum de cigarretes electròniques. D’acord amb la darrera enquesta EDADES 2021-2022, el 16 % de la població de 15 a 64 anys ha utilitzat cigarretes electròniques, i és més freqüent el consum entre els més joves (quasi el 30 % dels de 15-25 anys), la meitat dels quals refereixen haver utilitzat cigarretes electròniques amb nicotina i haver fumat tabac cada dia en el darrer mes.

Això es deu, entre altres coses, que la població percep que les cigarretes electròniques no són perjudicials, són més segures que el tabac i serveixen per deixar de fumar. Actualment, hi ha estudis que informen que aquestes afirmacions són errònies. A més, estan dissenyades de formes molt atractives i contenen sabors que agraden molt als menors (sabor de maduixa, mango, meló...).

És per això que el Pla d’Addiccions de les Illes Balears (PADIB) ha elaborat aquesta campanya adreçada a joves de 13 a 20 anys per a facilitar informació correcta i contrastada científicament sobre els riscs de les cigarretes electròniques.