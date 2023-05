Yllanes carrega contra la cúpula de Podem i demana que la formació es dissolgui dins de Sumar

El vicepresident del Govern i membre d'Unides Podem, Juan Pedro Yllanes, ha assenyalat Pablo Echenique, Ione Belarra i Lilith Verstringe com a responsables de la davallada del partit a les eleccions.

Tal com ha dit en una entrevista a Onda Cero que ha recollit elDiario.es, Yllanes no entén «com els responsables d'un partit que ha desaparegut de l'espectre polític a Canàries, País Valencià, Madrid i les Balears encara segueixen mantenint les seves responsabilitats. O no tenen qui prengui el relleu o han de tenir molt aferrament als seus càrrecs al partit», ha denunciat Yllanes.

El vicepresident ha lamentat que «un projecte il·lusionant fa vuit anys l'hagi malbaratat qui ara són els seus responsables i agents externs», ha dit Yllanes, i ha aclarit que es refereix «a tots aquells que havent abandonat les seves responsabilitats al partit han pretès des de fora continuar manejant-lo».

Respecte a Sumar, moviment encapçalat per Yolanda Díaz, Yllanes ha considerat que «vist el panorama, una candidatura separada de Podem seria un suïcidi. Els terminis són molt curts i queden vuit dies per a presentar les coalicions electorals i l'única possibilitat és que Sumar encapçali aquest projecte d'esquerres i que Unides Podem, sense cap mena d'imposicions, es dissolgui dins de Sumar».

Yllanes ha qualificat els resultats de les eleccions com una «catàstrofe absoluta», i ha assegurat que el projecte d'Unides Podem a les Balears «és insostenible econòmicament i humanament», responsabilitzant les polítiques que s'han impulsat des de Madrid: «El lema i les candidatures per les eleccions es van imposar des de Madrid i han demostrat que no coneixen la realitat de les Illes Balears», ha conclòs l'exjutge.