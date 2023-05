Joves per les Illes: «La moderació no està de moda i l’extremisme ha guanyat les eleccions»

L'entitat juvenil d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Joves per les Illes, ha emès un comunicat aquest dimarts per a valorar les eleccions del passat diumenge.

«Els resultats d’aquestes eleccions han determinat que el nostre espai polític centrista quedi sense representació al Parlament de les Illes Balears», han explicat, ja que El Pi, encapçalat per Josep Melià, ha perdut els tres diputats que va obtenir als comicis de 2019.

Per a Joves per les Illes és una «mala notícia», ja que consideren que, «sense un espai autoreferenciat, allunyat d’extremismes i que considera la totalitat de les Illes Balears en el seu conjunt, la nostra societat hi perd molt».

L'entitat juvenil considera que ha quedat clar que «la moderació no està de moda i l’extremisme ha guanyat les eleccions. Ens allunyam, doncs, de la defensa àmplia i transversal, a través de consensos, d’aspectes tan importants com l’autogovern, és a dir, de ser qui som sense un permís explícit o implícit des de moviments polítics que venen de fora i que no fan res més que menyspreuar la idiosincràsia illenca. Així, sense equilibri ni una brúixola pròpia, hi perdem tots».

Tanmateix, defensen que aquest espai polític que ocupen «no acaba aquí». «Simplement, perquè no és un moviment nou, ni vinculat a l’existència de Joves per les Illes, ni d'El PI, ni d’antics predecessors de les dècades de democràcia autònomica. Venim de molt més enrere i seguirem molt més temps endavant. Molt més dels qui a molts els hi agradaria. La flama, per tant, segueix. Ho farà aquests quatre anys des de molts ajuntaments i des del Consell de Mallorca. La seva llum serà necessària perquè venen moments de foscor. Ara toca fer crítica i refer-se on sempre ens hem refet, als cors i les ments d’illencs i illenques que sempre han lluitat pel que estimen».

Finalment, Joves per les Illes ha reconegut que «la tasca empresa fa prop de cinc anys per la nostra associació no ha donat els fruits que voldríem i, per això, ens prenem un temps de reflexió per consensuar quin és el millor camí per seguir defensant les Illes Balears».