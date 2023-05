El Parlament es constituirà en un termini màxim de 30 dies

Després que ja se sàpiguen els resultats provisionals de les eleccions al Parlament, comencen els terminis que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i el Reglament del Parlament contempla per constituir-lo.

La sessió constitutiva del Parlament s'ha de convocar en el termini màxim de 30 dies després de la cita electoral, celebrada el diumenge 28 de maig. En aquesta sessió constitutiva els diputats i diputades electes es constituiran en assemblea i presidirà aquell de major edat.

Seguidament, es procedirà a l’elecció de la Mesa del Parlament, on els representants de les formacions polítiques podran proposar els seus candidats. S’elegirà primer el president o presidenta en votació per majoria absoluta i, si no l’obté, en segona votació per majoria simple.

Després s’elegiran els vicepresidents primer i segon de manera simultània, i a continuació els integrants de la nova Mesa del Parlament ocuparan els seus llocs i el president o la presidenta electe prestarà el jurament o promesa d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

En els quinze dies següents, el president o la presidenta del Parlament proposarà a la cambra un candidat o una candidata a la Presidència del Govern de les Illes Balears. Si transcorregut el termini de seixanta dies a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat o candidata no ha obtingut la confiança del Parlament, aquest quedarà automàticament dissolt i es procedirà a la convocatòria de noves eleccions.