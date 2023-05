Pedro Sánchez avança les eleccions generals al 23 de juliol

El president del Govern espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que ha decidit avançar les eleccions generals a dia 23 de juliol.

Sánchez ha comparegut en una breu roda de premsa on ha anunciat que fent ús de la prerrogativa que té com a president del Govern espanyol, ha decidit avançar els comicis al conjunt de l'Estat espanyol.

Sánchez després ha assumit personalment la derrota electoral soferta aquest diumenge pel PSOE en les eleccions autonòmiques i municipals.



En una declaració institucional sense preguntes en Moncloa, Sánchez ha informat de què ha parlat amb el Rei Felip VI per a comunicar-li la convocatòria d'un Consell de Ministres extraordinari i la dissolució de les Corts. «Assumesc els resultats», ha dit el president del Govern, que ha optat per sotmetre pel «mandat democràtic a la voluntat popular».



El PSOE va perdre aquest diumenge les eleccions municipals per tres punts enfront del PP i va cedir bona part del poder territorial del qual disposava fins ara, en perdre sis de les nou comunitats autònomes que governava.