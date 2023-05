La participació registrada a les 14.00 hores ha pujat 3,8 punts respecte a les eleccions del 2019

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha informat aquest diumenge que la participació en les eleccions autonòmiques i municipals de les Balears registrada a les 14.00 hores, se situa en el 33,67 per cent, 3,8 punts per damunt que les registrades en 2019, quan a la mateixa hora havia votat el 29,87 per cent del cens.

Per Illes, a Mallorca la participació és d'un 34,82 per cent a les 14.00 hores, 4,51 punts superior a 2019; a Menorca d'un 32,29, un 0,29 per damunt; a Eivissa d'un 27,75, 1,78 punts superior; i a Formentera d'un 28,60, 5,57 punts per damunt.