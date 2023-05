El PP denuncia Antònia Jover a la Junta Electoral per «demanar el vot» durant la jornada de les eleccions

El PP de les Balears ha denunciat aquest diumenge Antònia Jover, candidata d'Unides Podem al Parlament, per demanar el vot en xarxes socials. Una piulada que Jover ha esborrat i rectificat.

El partit de Marga Prohens ha explicat que Jover ha compartit en el seu perfil de Twitter una fotografia en la qual apareix votant al costat del text: «Avui votem transport públic gratuït per sempre i que, a partir de demà, l'habitatge sigui un dret per a tots els residents. Ànims a tota la gent que encara no ha anat a votar al fet que ho faci perquè puguem reeditar el pacte de Progrés per a quatre anys més».

Segons el PP, que veu implicacions «implicacions penals» en aquesta piulada, les declaracions de la candidata d'Unides Podem són «una clara petició de vot durant la jornada de votacions a través d'una xarxa social que, segons la mateixa xarxa, havia tingut fins a 3.890 visualitzacions a les 10.25 h. Està utilitzant propostes del seu programa electoral i de la seva acció de govern per a recomanar el vot a favor d'unes determinades forces polítiques que van conformar 'el pacte de Progrés'».

Segons ha volgut recordar el PP, l'article 53 de la LOREG estableix que en el període de prohibició de campanya electoral «no pot difondre's propaganda electoral ni realitzar-se cap acte de campanya electoral una vegada que aquesta hagi legalment acabat». Des del PP consideren que les manifestacions de Jover van «en contra de la prohibició de difondre o realitzar acte de campanya electoral».

Hipocresia

Sigui com vulgui, aquesta queixa mostra la doble vara de mesura del PP. Núria Riera, dirigent del PP, ha publicat a les xarxes socials una piulada amb una etiqueta que reclama expressament el vot per al PP. Una mostra més de les maneres de fer del PP: