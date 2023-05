Els candidats dediquen la jornada de reflexió a fer esport, passar temps en família, visitar la Fira del Llibre o cuidar el jardí

Els candidats de les diferents formacions polítiques dediquen la jornada de reflexió i les hores prèvies a la cita electoral d'aquest diumenge a passar temps amb les seves famílies i amics, a desconnectar practicant les seves aficions com l'esport o la cuina, i fins i tot a tasques pendents a casa seva com cuidar jardins o ordenar el garatge.

PSIB-PSOE

La candidata del PSIB a la presidència del Govern, Francina Armengol, ha aprofitat aquest el dissabte per a comprar al mercat i «omplir la nevera» a més de passejar per la Fira del Llibre de Palma. L'aspirant al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, s'ha traslladat a la Serra de Tramuntana per a fer una excursió, mentre que l'aspirant a revalidar la batlia de Palma, José Hila, ha visitat la Fira del Llibre i ha acudit a una competició de gimnàstica d'una de les seves filles.





MÉS per Mallorca

Els candidats de MÉS per Mallorca, per part seva, han fet esport i han passat temps amb família i amics. Així l'aspirant a presidir l'Executiu autonòmic, Lluís Apesteguia, ha aprofitat les últimes hores abans de les votacions per a fer una excursió fins a Lluc i reunir-se amb familiars i amics. El candidat a la institució insular, Jaume Alzamora, ha practicat esport i també ha dedicat temps a la seva família, mentre que l'aspirant a la batlia de Palma, Neus Truyol, a més de visitar la Fira del Llibre en el Born, ha dinat amb amics i familiars per a celebrar un aniversari.

Unides Podem

Els candidats d'Unides Podem també han aprofitat per a dedicar temps a la família i als amics. Així, Antònia Jover, que aspira a presidir el Govern, ha passat temps amb la família i ha preparat reparar «un bon dinar». El candidat al Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha dedicat les hores prèvies a la jornada electoral a fer exercici pel camp al costat del seu gos Sirhan, cuinar llom amb col i cuidar del seu hort. L'aspirant a la batlia de Palma, Lucía Muñoz, ha aprofitat la celebració de la Fira del Llibre per a recórrer les casetes del passeig del Born.

MÉS per Menorca

Per part de Més per Menorca, Josep Castells, candidat al Parlament, ha aprofitat per a fer una passejada per l'Albufera des Grau, mentre que Josep Juaneda, candidat al Consell, ha dedicat part del seu temps a fer esport pels camps de Menorca.

El Pi

Es dona la curiositat que els tres candidats d'El Pi han invertit part de la jornada de reflexió, encara que cadascun pel seu compte, a practicar esport. Josep Melià, candidat a la presidència del Govern, a més de fer exercici, ha descansat «després d'intenses setmanes d'esforç i per a tenir el cap fred diumenge». Antoni Salas, que concorre al Consell de Mallorca, ha sortit a córrer set o vuit quilòmetres i ha aprofitat per a arreglar el garatge abans de cuinar una paella per a la família. El candidat del PI a la batlia de Palma, Carles Cabrera, també ha començat la jornada de reflexió amb una sessió de 'running' abans de llegir la premsa amb un cafè. A més de passejar, ha dinat amb un amic en Platja de Palma abans d'anar a una festa i acabar la jornada sopant amb amics.

PP

Per part seva, la candidata del PP a la presidència del Govern, Marga Prohens, ha passat el dia en família i, a més, ha acompanyat a un dels seus fills a la celebració de la primera comunió d'un amic i ha celebrat l'aniversari de la seva mare. L'aspirant del PP al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha passat el dia amb la família al seu poble, Santanyí, i ha aprofitat per a berenar en un bar de la localitat. El candidat a Cort, Jaime Martínez, ha dedicat part del dia a comprar en el Mercat de l'Olivar i a passejar pel centre de Palma abans de dinar amb la família.