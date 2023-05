Yolanda Díaz demana el vot per a Unides Podem a les Balears: «Hem de revalidar el Govern, ens hi va la vida»

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha demanat el vot per a Unides Podem a les Balears, ressaltant la necessitat de «revalidar el Govern». «Ens hi va la vida».

Així s'ha expressat Díaz durant l'acte 'Valentia per transformar' de la candidatura formada per Esquerra Unida i Podem celebrat aquest dijous a Palma. «Vinc a donar-vos una bona notícia, el PP no guanyarà», ha augurat la ministra, insistint en el vot cap a la candidata d'UP al Govern, Antònia Jover.

«Deman als sindicats, a les dones, a la gent de la cultura, que votin Antònia. Queden moltes hores, feu-ho possible, perquè el que tenim al davant és una barbàrie», ha manifestat Díaz, qui ha convidat la ciutadania a «derrotar democràticament el PP» aquest diumenge electoral.

Durant el discurs, la ministra també ha destacat que s'ha «deixat la pell» a Palma. «He estat tantes ocasions en pandèmia com mai no havia pensat en la meva vida. M'he deixat la pell a Palma perquè quan vaig veure que es desplomava completament l'economia balear vaig dir al meu equip que ens desplaçaríem les vegades necessàries per a desplegar un mecanisme de protecció nou que impedís la catàstrofe a la vostra terra», ha emfatitzat.

Així, ha remarcat que, encara que «és veritat que a tot Espanya el desplegament dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) va ser molt important, aquí -a les Balears- una de cada dues persones estava protegida per l'ERTO».

També la ministra ha repassat algunes fites aconseguides per a les Illes, com la creació d'un mecanisme de protecció social propi per a les Balears o la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), fent que les Illes tenguin «la taxa d'atur més baixa i el major nombre de persones treballant».

La vicepresidenta segona s'ha referit, així mateix, a la política turística a l'arxipèlag i ha subratllat la importància de «canviar el model». «Ha de ser sostenible, respectuós amb el medi ambient, perquè estam vivint temps d'emergència climàtica; no és una broma, no hi ha planeta B, i cal fer-ho amb els treballadors a dins», ha indicat.

L'acte al parc de les Estacions

El primer a intervenir ha estat el vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, qui ha considerat que «ha estat la legislatura més complicada de tota la democràcia, amb la magnífica notícia que Unides Podem governava a les Balears i a Madrid, amb Yolanda com a vicepresidenta». Així mateix, ha valorat el treball desenvolupat a les Balears cap al sector primari, el petit comerç o en matèria de transició energètica i memòria democràtica, amb el reconeixement de víctimes del franquisme.

Per la seva banda, la candidata d'UP al Govern, Antònia Jover, ha ressaltat que a ella ja li agradaria governar «amb aquest PSIB preelectoral», però ha demanat a la gent que recordi, quan s'acabin els mítings, que «només Unides Podem treballarà per la vida de la gent».

A l'acte d'aquest dijous també hi ha participat el candidat d'Unides Podem al Consell de Mallorca, Iván Sevillano, qui ha manifestat que «quan es treballa amb valentia, la transformació és possible», i ha promès que no ho acabaran de fer.

El coordinador d'Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), Juanjo Martínez, també ha fet una crida a les urnes durant el seu discurs. «Després de vuit anys de govern progressista, em sap a poc perquè no hem acabat el que havíem de fer», ha finalitzat.

La darrera a intervenir ha estat la candidata a la batlia de Palma, Lucía Muñoz, qui ha reivindicat una ciutat verda davant de la que vol la dreta, que és «un escenari per als turistes».