La plataforma 'Energies Renovables Sí, però així NO!' presenta les seves propostes per als partits polítics

Organitzacions ecologistes, entitats i col·lectius diversos d’arreu de Mallorca varen constituir fa unes setmanes la nova plataforma 'Renovables SÍ, però així NO!'. L’objectiu era reclamar al Govern una moratòria urgent de tots els projectes que pretenen ubicar-se en sòl no urbanitzable, com els macroparcs solars de Selva, Petra, Consell, Santa Maria i Palma, entre molts altres. Una petició que no ha tengut resposta.

Ara la Plataforma presenta, a més, un manifest complet amb les demandes i propostes per una «ubicació racional, sostenible i planificada» de les instal·lacions d’energies renovables a Mallorca en el marc d’una transició energètica «adaptada al territori, respectuosa amb el patrimoni i el paisatge, democràtica i justa».

Per això, des del la Plataforma, i a part de la demanda ja feta pública de declaració d’una moratòria en la tramitació dels projectes de parcs fotovoltaics a sòl rústic -excepte els projectes d’autoconsum- fins que s’aprovi el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic, i el Plans Territorials Insulars, per tràmit d’urgència, juntament amb altres demandes fetes públiques el dia de la presentació de la Plataforma, presenten una sèrie de propostes en forma de manifest que esperen que es tenguin en compte pels partits que es presenten a les eleccions d’aquest proper diumenge, 28 de maig: 'La transició energètica i el canvi climàtic seran temes claus i determinants de la política de les Illes en els propers anys'.

El Manifest inclou propostes per a una transició energètica adaptada al territori, democràtica i justa i relatives també a usos del territori i implantació territorial de les renovables. Podeu consultar-les al Manifest complet.

Algunes d’aquestes propostes coincideixen, a més, amb les propostes sorgides dels processos de deliberació de l’Assemblea Ciutadana pel Clima. En concret, amb aquelles propostes amb més d’un 90% de suport que el Govern es va comprometre a implementar.

És per això que, de cara a aquestes eleccions, esperen que els partits tenguin present aquestes propostes i les assumeixin com a acció política clau de Govern per a la propera legislatura.

El Manifest està obert a adhesions de persones, col·lectius i entitats que vulguin sumar en un tema que serà cabdal en els propers mesos i anys: «La transició energètica és urgent i cal que s’adapti als reptes territorials, ambientals i socials dels propers anys».

«Recordam que ara mateix hi ha més de 66 parcs en tramitació en sòl rústic. Cal disposar de la corresponent planificació energètica, territorial, agrària, paisatgística i ambiental d’aquestes infraestructures energètiques amb totes les garanties. I aquesta planificació ha de ser una de les prioritats màximes de qui entri a governar. Nosaltres estam disposats a treballar-hi conjuntament per fer-la adaptada al territori i d’acord amb la urgència que ens exigeix l’emergència climàtica», han explicat.

Entitats impulsores del Manifest:

GOB

ATTAC - Mallorca

ARCA

No Macrorenovables en Son Fuster, Selva

La Utòpica Xarxa Ecosocial

APAEMA

Bona Ona

Amics de la Vall de Coanegra

No al Parc FTV Sa Pobla

Xarxa per la Sobirania Alimentària

Amics de la Terra

SEAE

Reviure Tofla

XR Mallorca

Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga

Son Bonet Pulmó Verd

Som Energia

Som Serveis Energètics