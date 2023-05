MÉS promet impulsar una Llei de Llengües que reconegui el català com a llengua oficial de l’Estat

MÉS per Mallorca ha defensat aquest dijous la necessitat de millorar l’ús social de la llengua catalana i treballar per la seva plena normalització. Segons el seu coordinador i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, que ha comparegut acompanyat del candidat al Consell, Jaume Alzamora, «la lluita per normalitzar la llengua pròpia d’aquest país és la lluita per la cohesió social i l’autoestima com a poble, ens trobam en un moment d’emergència lingüística i cal actuar». En concret, i entre altres mesures, els ecosobiranistes han anunciat que impulsaran una Llei de Llengües que reconegui el català com a llengua oficial de l’Estat.

En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca consideren que cal posar fi a «l’anomalia que suposa que la llengua catalana no sigui reconeguda com a oficial a Espanya i a la Unió Europea». Així, Apesteguia i Alzamora han anunciat que MÉS per Mallorca impulsarà una Llei de Llengües estatal que estableixi com a oficials totes les llengües de l’Estat i que, en conseqüència, dugui a l’oficialització del català a les institucions comunitàries. Aquesta Llei haurà de garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants i promoure i garantir l’ús del català com a llengua pròpia de l’Estat, i no només d’un o diversos territoris.

A més, els ecosobiranistes han recordat diverses propostes per tal d’actuar sobre «l’emergència lingüística» en què es troba la llengua catalana, com són dotar les empreses de les eines adequades per facilitar la seva comunicació en català, donar valor al Consell Social de la Llengua, dotar l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics de majors recursos, vetllar pel compliment dels programes d’immersió lingüística als centres educatius, garantir l’acollida lingüística, assolir la reciprocitat plena entre tots els mitjans audiovisuals de l’espai comunicatiu en català, o establir programes de suport econòmic per a joves creadors de continguts digitals en aquesta llengua, entre d’altres. Segons Alzamora, «l’ús del català ha d’anar més enllà de l’administració i l’escola, hem d’implicar el sector privat en la lluita per la normalització de la llengua i la cohesió social».