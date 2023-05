El PSIB-PSOE promet garantir la gratuïtat dels llibres escolars de text i materials didàctics

Aquest dimarts la Secretària General del PSIB-PSOE i candidata a la reelecció com a presidenta del Govern, Francina Armengol, ha promès garantir la gratuïtat dels llibres escolars de text i materials didàctics i fomentar-ne la reutilització.

Armengol ha assegurat que, si surten escollits, implantaran una beca autonòmica pels estudiants universitaris, compatible amb les beques estatals, perquè les matrícules universitàries «siguin gratuïtes per les famílies més necessitades».

La presidenta també ha anunciat que pretenen augmentar les deduccions fiscals incloent l’etapa de 6 a 12 anys, i incorporar a les deduccions fiscals existents en matèria d’educació els materials digitals que necessiten els alumnes a les aules.

«Garantirem l’accés a les beques menjadors a les famílies que ho necessitin, per estudiants de totes les etapes, des d’infantil fins a ESO», ha afegit Armengol. «Invertir en educació, ciència, cultura, innovació és allò que ens fa ser més lliures com a persones. Durant 8 anys hem demostrat que l’educació és prioritat pel Partit Socialista, hem avançat d’una forma importantíssima, hem fet possible la pau social».

Per la seva banda, el batle de Palma, Jose Hila, ha explicat les propostes educatives per a Ciutat: «Palma serà una ciutat cuidadora, l'educació és una eina per garantir la igualtat d'oportunitats», ha dit.

«L'escola ha de ser l'espai més important del barri, i per aconseguir-ho incrementarem la inversió en el manteniment dels centres i els adequarem al canvi climàtic, amb més ombres, pacificarem els entorns escolars i els patis es convertiran en espais de conciliació». Per últim, Hila ha afegit que tenen previst construir «cinc noves escoletes municipals a Pere Grau, plaça de Toros, Son Gibert, Son Dameto i Foners que seran gratuïtes a tota l'etapa 0-3».