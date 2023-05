El manifest 'Visc a Mallorca' arriba a les 400 adhesions

Després de dos mesos d'activisme, la iniciativa 'Visc a Mallorca' ha aconseguit més de 400 adhesions al manifest per a les eleccions municipals i autonòmiques vinents que se celebraran el pròxim 28 de maig. Aquest moviment anima la ciutadania a «exercir el dret a vot i participar activament en aquest procés democràtic tan important».

Entre els signants, hi podem trobar els principals sindicats de l'illa, CCOO i UGT, així com destacats representants de la societat civil, com l'expresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma Joan Forteza, el president d'Iniciatives XXI, Jaume Garau, l'escriptora Laura Gost, el periodista Ferran Aguiló, l'advocada Francisca Mas o l'expresident de Green Peace Xavier Pastor. També hi han donat suport professors universitaris i investigadors, com Josep Tur, Joan Amer, Isabel Peñarrubia, Damià Pons, José M. Gago o Antoni Llabrès. Finalment, també han firmat el manifest artistes com Josep Bordes (Pepet i Marieta) o Pau Franc (O-erra), entre molts d'altres.

Des del col·lectiu recorden que el futur de Mallorca està en joc, tant a escala econòmica, turístic com social: «Les eleccions que venen tenen una importància fonamental per determinar el camí que seguirà l'illa en els pròxims anys i, per tant, és molt important que la gent exerceixi el seu dret a vot».

Fa uns dies 'Visc a Mallorca' va reunir a una cinquantena de persones a un acte a Can Alcover. Els assistents varen presenciar la lectura del manifest a càrrec de Biel Mesquida, poeta i escriptor mallorquí, i els parlaments de Lila Thomàs, portaveu del col·lectiu i Joan-Pau Jordà, expert en comportament electoral. Durant l'activitat es va destacar la importància de «votar amb responsabilitat i consciència per garantir un futur millor per a tots els ciutadans de Mallorca».