El Pi reclama que les competències de transport siguin transferides al Consell de Mallorca

Els candidats d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas i Magdalena Vives, i a l’Ajuntament de Palma, Carles Cabrera i Coloma Bover, han demanat que es transfereixin les competències de transport, ara del Govern, al Consell de Mallorca. «Només amb les transferències de transport i les d’infraestructures, ja al Consell, podrem crear un Pla de Mobilitat realista i coherent que ajudi a eliminar la saturació de les carreteres de l’illa», ha explicat Salas.

El candidat al Consell de Mallorca ha assegurat que el Consell ha d’assumir les competències de transport per dues raons: «la primera és que les competències quan més a prop estiguin del ciutadà millor; i la segona per a crear un Pla de Mobilitat que s’ajusti a Mallorca. No és realista que el Govern tengui les competències en transport públic (bus i tren) i el Consell en carreteres. Només si la mateixa institució té les dues pot fer un pla realista i coherent de mobilitat», ha explicat.

«El Pi vol que la xarxa de tren s’estengui per tot Mallorca. És necessari fer el trajecte del tren de Llevant, això sí, que el tren no xapi Manacor en dos. La línia hauria d’enrevoltar la ciutat, passar per devora l’hospital, fer-hi una aturada i continuar el seu trajecte fins a Cala Rajada», ha explicat Salas des de l’estació de metro de la Universitat de les Illes Balears.

«També proposam fer més pàrquings dissuasius a les entrades de Palma i dotar-los de transport públic que arribi al centre de la ciutat. És un disbarat entrar dins Palma, els accessos sempre estan embossats i perds la salut i la paciència», ha insistit Salas. Per acabar, el candidat al Consell també ha proposat allargar les andanes de les estacions per a permetre més vagons dels trens. «Tenim el transport gratuït, però ningú va preveure que si el transport era gratuït més gent l’agafaria i en conseqüència s’haurien d’ampliar vagons i freqüències. I ara ens passa que els busos i els trens estan saturats», ha sentenciat.

Per la seva part, el candidat a l’Ajuntament de Palma, Carles Cabrera, ha explicat que volen ampliar el metro. «No creim que el tramvia dins Palma sigui una solució, tot el contrari. Creim que els carrers ja van saturats per encara afegir-li un altre vehicle. Per això, des d’El Pi apostam per crear una xarxa de metro que connecti tota la ciutat. Des del Parc BIT, passant per Son Espases i arribant a altres punts com la Vileta, Son Rapinya, Son Moix o Pere Garau. És veritat que les obres del metro poden ser més costoses o molestes, però després, a l’anar per davall terra, no tens un altre vehicle que fa nosa als carrers de Ciutat i es podrien ampliar les zones per als vianants», ha recordat Cabrera.