Unides Podem proposa soterrar la Via de Cintura per a «posar la vida a dalt i els cotxes a baix»

Aquest dilluns, Unides Podem ha presentat el seu projecte per a soterrar Via de Cintura, amb l'objectiu de continuar impulsant el model territorial que la formació vol per a Mallorca. A la presentació d'aquesta proposta durant la campanya electoral, el candidat a la presidència del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha recalcat que «creim que cal reconvertir espais que actualment són dels cotxes per a tornar-los a les persones». «Soterrar el pas de vehicles és una metàfora perfecta que visibilitza on ens volem dirigir: la vida a dalt i els cotxes a baix», ha apuntat l'actual conseller d'Unides Podem.

«Aquest projecte no és només bo per al nostre model de ciutat, en eliminar la barrera física que actualment suposa la Via de Cintura per a Palma, volem cosir i unir els nostres barris de manera sostenible amb àmplies zones verdes. També és bo per a Mallorca», ha explicat Sevillano, a la qual cosa ha afegit que «la nostra illa és un territori limitat, finit, on els espais per als cotxes tenen massa protagonisme, i per això volem zones per a posar a disposició de la ciutadania». Sevillano també ha apuntat que aquest projecte va en la línia de model que cerca la formació, «impulsant una illa més verda i més sostenible».

Per la seva banda, la candidata a la batlia de Cort, Lucía Muñoz, ha assegurat que aquest soterrament «no és una acció puntual, sinó que forma part d'un pla més gran, 'Palma respira'». El pla, ha afirmat Muñoz, té com a objectiu «fer de Palma una ciutat més verda, amb espais naturalitzats i amb una mobilitat sostenible, de manera que la ciutat sigui un referent a l'adaptació als efectes del canvi climàtic».

Així mateix, Muñoz ha afegit que la seva proposta es basa que «els cotxes estiguin per sota, i per dalt tenguem zones verdes, espais de trobada, per a nins i gent gran, més arbres i carril bici».