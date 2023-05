Més per Menorca promet als joves regular els preus dels lloguers

Més per Menorca ha reunit aquest diumenge al bar Akelarre de Maó desenes de joves menorquins, que han expressat les seves preocupacions als candidats del partit Josep Juaneda, Josep Castells i Noemí García.

«Les inquietuds dels joves tenen a veure, sobretot, amb l'accés a l'habitatge, amb la mobilitat i amb el canvi climàtic», ha explicat el candidat a presidir el Consell, Josep Juaneda.

Així, entre les preguntes que s’han formulat hi havia: ‘Per què el consum de producte local és tan baix a Menorca?’; ‘Què fareu per solucionar el problema de l’habitatge?’; o ‘Què fareu per fer front a l’emergència climàtica?’.

«Des de Més per Menorca volem donar resposta a totes aquestes preocupacions i convertir Menorca en una terra d'oportunitats per als joves», els ha dit Juaneda, qui també ha reiterat davant el jovent la promesa de regular els preus dels lloguers.

Els joves també han aprofitat per fer algunes preguntes de caire més personal i divertit. Per exemple, a Castells li han demanat si era ‘boomer’; a García si prohibiria menjar carn en ser al Consell; i a Juaneda, si la política li lleva de vegades la libido o la son. També s’han interessat per saber on anaven de festa els candidats quan tenien 25 anys.

L’acte ha acabat amb un parlament de Juaneda, qui ha advertit els joves que diumenge poden triar entre dues opcions: partits que defensen el model econòmic i social del passat «o partits com Més per Menorca que mira al futur i posa les persones primer, tot prioritzant el dret a l’habitatge, la superació de la dependència del turisme per avançar cap a una economia més diversificada, o la transició energètica cap a les energies renovables».